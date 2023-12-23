Vận đỏ như son sau ngày Giáng Sinh (24/12/2023), quý nhân theo gót, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 09:40

Quý nhân theo gót, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có cơ hội cải thiện tài chính sau một thời gian tìm kiếm, dưới sự che chở của Chính Tài bạn cảm thấy ngoài chuyện tiền bạc, bạn cũng cần phải nỗ lực tìm kiếm một nền tảng mới, xác định lộ trình phù hợp cho bản thân và có định hướng rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, nhờ có Tam Hội đã mang lại cho con giáp may mắn này cơ hội tiếp xúc với những mối quan hệ mới, những môi trường mới, vì thế đẩy mạnh hòa nhập sẽ giúp ích cho bạn. Không những thế, họ còn khơi gợi cho bạn những ý tưởng hay ho để bạn áp dụng vào cuộc sống có vẻ như đang nhàm chán của bạn.

Vận đỏ như son sau ngày Giáng Sinh (24/12/2023), quý nhân theo gót, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường công việc của người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài trợ lực nên những người làm kinh doanh, làm công việc tự do, có nghề tay trái sẽ gặp nhiều may mắn. Bạn xởi lởi, vui tính, khéo cư xử nên khách hàng cứ thế mà đến ủng hộ nườm nượp. Bạn cũng đạt được điều mong muốn, vậy thì đừng ngại ngần lên tiếng đặt câu hỏi và đề nghị sự hỗ trợ của những người xung quanh. 

Về phương diện tình cảm, nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa nên người độc thân nên nhân cơ hội này hãy giao lưu nhiều hơn. Đồng thời, ngũ hành tương sinh mang tới mối duyên lành cho người độc thân để họ cảm thấy tự tin, thoải mái hơn trong việc tìm hiểu người mới. Quá khứ u tối đã dần lùi xa nhường lại cho bạn những ngày nắng ấm tươi đẹp.

 

Vận đỏ như son sau ngày Giáng Sinh (24/12/2023), quý nhân theo gót, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Khoảng thời gian tới của người tuổi Tỵ sẽ rất khởi sắc về tiền bạc, tài chính, bạn cũng có khả năng tiết kiệm được một khoản hoặc được sự hỗ trợ tài chính từ người thân trong gia đình nhờ. Ai đó cũng có thể dành tặng cho con giáp này một khoản tiền đáng kể.

Ngoài ra, Lục Hợp che chở cho người độc thân có thể biến mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thành tình yêu, tuy nhiên nên thận trọng. Người đang tìm việc nên lưu tâm tới tính ổn định và thực tế nhiều hơn là mơ mộng viển vông. Gia đình bình an, con cháu sắp đón thêm tin vui mới, có người mang lộc tới nhà bạn.

Vận đỏ như son sau ngày Giáng Sinh (24/12/2023), quý nhân theo gót, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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