Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12-24/12), Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', hậu vận đại phú đại quý, may mắn tài lộc đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 05:35

Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', hậu vận đại phú đại quý, may mắn tài lộc đến tới tấp.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể sẽ đón Thần Tài về thăm và giúp cho con giáp này kiếm tiền dễ dàng bằng chính sức mình. Chuyện làm ăn của con giáp này tiến triển tốt đẹp, các đối tác đều cảm nhận được thành ý của bản mệnh, giúp cho việc hợp tác trở nên suôn sẻ hơn. 

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này cũng cảm thấy yên lòng vì chuyện tình cảm thuận lợi. Các cặp đôi không còn cãi vã, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Bản mệnh và đối phương đã dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau, bỏ qua những sai sót và khiếm khuyết của nhau, để tình yêu thăng hoa rực rỡ.

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12-24/12), Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', hậu vận đại phú đại quý, may mắn tài lộc đến tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đang được Thần Tài trợ mệnh nên có thể khẳng định vị thế của mình trong công việc. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và ưu ái trao thêm nhiều trọng trách. Bản mệnh nên cố gắng tận dụng cơ hội này để phát huy hết sức mình, thể hiện được năng lực cá nhân cũng như khả năng lãnh đạo của bản thân.

Đây sẽ bước tiến lớn của con giáp này trên con đường sự nghiệp, mở thêm nhiều không gian phát triển trong tương lai. Về phương diện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc rực rỡ. 

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12-24/12), Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', hậu vận đại phú đại quý, may mắn tài lộc đến tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng tiến hơn nhiều qua đêm nay. Bản mệnh đã có những quyết định sáng suốt và chớp được thời cơ kịp lúc, nhờ đó giành được lợi thế hơn người, thu được những thành công khá lớn, kéo theo đó là khoản lợi nhuận đáng ngưỡng mộ.

Con giáp này và người ấy đã dần hiểu nhau nhiều hơn, có khi tâm ý tương thông, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu ý nhau. Không những thế, Thực Thần góp thêm niềm vui trong ngày cho bạn khi mà việc làm ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi.

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12-24/12), Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', hậu vận đại phú đại quý, may mắn tài lộc đến tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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