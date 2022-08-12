Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 13/8-14/8, 3 con giáp 'ấm túi cuối tuần', sếp thưởng lương 'kếch xù', của cải tăng chống mặt, hưởng lộc giàu sang khó ai bì

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 19:49

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sếp thưởng lương 'kếch xù', của cải tăng chống mặt, hưởng lộc giàu sang khó ai bì vào 2 ngày tới.

Tuổi Mão

Đúng liên tiếp từ ngày 13/8-14/8, người tuổi Mão sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào trong mình. Các ý tưởng mới mẻ cứ liên tục xuất hiện trong đầu bạn, Song Tử mong muốn được chia sẻ và cùng thảo luận về chúng với tất cả mọi người xung quanh. Vẻ đẹp trí tuệ của con giáp này khiến cho nửa kia bị thu hút, đem lòng ngưỡng mộ rồi cảm mến lúc nào mà bạn cũng không biết.

Không những thế con giáp may mắn này cứ luôn có hàng tá vệ tinh vây quanh, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của bạn mà thôi. Những ai còn đang độc thân có cơ hội tìm được người ưng ý phù hợp với bản thân qua những cuộc gặp gỡ với bạn bè hoặc là đối tác làm ăn. Còn chần chừ gì nữa, và bạn không đón nhận tình cảm mà người ấy dành cho mình.

Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 13/8-14/8, 3 con giáp 'ấm túi cuối tuần', sếp thưởng lương 'kếch xù', của cải tăng chống mặt, hưởng lộc giàu sang khó ai bì - Ảnh 1
Đúng liên tiếp từ ngày 13/8-14/8, người tuổi Mão sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào trong mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có những tin vui bất ngờ trong thời gian tới. Con giáp này được đánh giá là rất thông minh này biết bản thân phải làm gì, phải làm thế nào để mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch bản thân đã đặt ra. Các ý tưởng mới mẻ của bạn còn khiến cho mọi người hết lời khen ngợi.

Trong chuyện tình cảm, sự quyến rũ của bạn còn có thể khiến cho bất cứ trái tim sắt nào cũng sẽ phải tan chảy vào hôm nay. Bản mệnh với nụ cười rạng rỡ, vẻ đẹp tâm hồn tươi sáng sẽ khiến trái tim của người ấy cũng phải xao xuyến. Con giáp này không nằm trong top những chòm sao luôn hấp dẫn khi yêu thì ai mới xứng đáng đây.

Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 13/8-14/8, 3 con giáp 'ấm túi cuối tuần', sếp thưởng lương 'kếch xù', của cải tăng chống mặt, hưởng lộc giàu sang khó ai bì - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ có những tin vui bất ngờ trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào 2 ngày liên tiếp tới, người tuổi Dậu sẽ nhận được thành quả xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Bạn đã bắt đầu có mục tiêu và phương hướng rõ ràng, bạn không ngừng nâng cao lòng nhiệt huyết của mình và qua đó có thể phát hiện ra tiềm năng của bản thân. Tình hình công việc trong những ngày còn lại suôn sẻ, việc hợp tác diễn ra hài hòa. Nếu bạn làm nghiêm túc, bạn có thể nhận được sự công nhận của khách hàng. Đây là sự công nhận trực tiếp nhất này có thể cải thiện vị trí của bạn trong công việc. 

Chuyện tình cảm của các cặp đôi thuộc tuổi Dậu sẽ cứ ngày một thêm nồng nàn ấm áp hơn mỗi ngày. Sự yêu thương và trân trọng mà cả hai dành cho nhau chính là chìa khóa gắn kết lứa đôi. Người độc thân cũng vui vẻ và may mắn gặp được người ưng ý trong đời.

Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 13/8-14/8, 3 con giáp 'ấm túi cuối tuần', sếp thưởng lương 'kếch xù', của cải tăng chống mặt, hưởng lộc giàu sang khó ai bì - Ảnh 3
Vào 2 ngày liên tiếp tới, người tuổi Dậu sẽ nhận được thành quả xứng đáng với nỗ lực bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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