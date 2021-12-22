Vận đào hoa đến trễ, 3 con giáp này sẽ gặp được 'người ấy', tình duyên nở rộ vào cuối năm 2021

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 14:06

Cuối năm nay, 3 con giáp sau sẽ cực vượng vận tình duyên. Vì có người yêu vào dịp cuối năm 2021 nên đầu năm 2022 họ sẽ tình - tài viên mãn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn tính cách ngay thẳng, rộng rãi hướng ngoại, am hiểu xã giao, đối nhân xử thế. Họ sống có mục tiêu, biết mưu cầu danh lớn, thường hao tổn tâm sức để làm nên sự nghiệp. Cũng vì vậy, trên phương diện tình duyên, tuổi Dần thường không mấy để tâm, cũng không có tính kiên trì, lãng mạn.

Cuối năm 2021, tuổi Dần lại được sao Thiên Hỉ nhập mệnh, mang đến vận đào hoa rất tốt, thúc đẩy nhân duyên. Trong khoảng thời gian này, các tuổi Dần vẫn còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội gặp được những người khác giới ưu tú, bị hấp dẫn không thể chối từ. Sau một hồi ngọt ngào yêu đương, nói không chừng trước khi hết năm còn có thể kết hôn, gia đình sum vầy, vô cùng hạnh phúc, vui vẻ.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong gần hết năm 2021, người tuổi Tuất độc thân phần lớn không có biến chuyển nhiều về đường tình duyên. Có lẽ vì sự nghiệp, công tác quá bận bịu, tuổi Tuất dồn toàn lực vào công việc, bỏ quên chuyện tình cảm của mình.

Thế nhưng, cuối năm nay, những tuổi Tuất vẫn còn lẻ bóng cũng nên suy tính đến vấn đề tình cảm cá nhân của mình. Vận đào hoa của họ vào khoảng thời gian này sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Trên phương diện nhân duyên, có hai ngôi sao may mắn Tử Vi và Long Đức chiếu rọi, quý nhân phù trợ, khiến các mối quan hệ của tuổi Tuất tăng lên rất nhiều, vận đào hoa vượng lên trông thấy.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Năm 2021, những người cầm tinh con chuột có hai ngôi sao Thái Dương và Thiên Hỉ nhập mệnh. Hai ngôi sao này chủ quản chuyện tình cảm, kết hôn, sinh con, mua nhà, còn trợ giúp chủ nhân gặp dữ hóa lành, tất thảy mọi chuyện đều thuận lợi.

Vào những ngày cuối năm, vận đào hoa của tuổi Tý vốn tốt lại được đẩy lên mức đỉnh điểm, vì vậy nếu như tuổi Tý nào còn độc thân, cơ hội yêu đương rất nhiều. Nếu chủ động tham gia một số hoạt động tập thể, lại càng có cơ hội gặp được nửa kia của mình, khiến mình rung động, nhung nhớ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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