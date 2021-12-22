Top 3 con giáp chạm đỉnh giàu sang, năm 2021 đã được vàng, năm 2022 thu về bạc tỷ

Bước ngoặt của người thuộc con giáp này sẽ đến vào đầu năm 2022, khi “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”. Không chỉ sự nghiệp hồng phát, tài lộc dồi dào, con giáp này cũng nhận tin vui lớn trong chuyện tình duyên.

Trong năm 2022 , những mặt tính cách này sẽ được phát huy triệt để, khiến vận đào hoa của người tuổi Hợi rực rỡ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dù được nhiều người theo đuổi nhưng “chân ái” của người tuổi Hợi sẽ xuất hiện vào giai đoạn nửa sau của năm. Đây sẽ là người khiến tuổi Hợi say đắm vô cùng, rất có thể hỷ sự sẽ tới nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn.

Năm 2021, người tuổi Thìn có gặp may mắn nhưng không nhiều, chưa đủ tạo nên bước ngoặt đổi. Thế nhưng, tới 2022, con giáp này sẽ nhận lại được toàn bộ phúc khí, chẳng những sự nghiệp có chuyển biến mới mẻ, công việc thăng hoa mà tài chính, kinh tế cũng có sự bùng nổ rõ rệt.

Mọi việc kinh doanh, buôn bán nếu có đều sẽ thu về lợi nhuận ấn tượng, thành tích công việc xuất sắc kéo theo đề xuất thăng chức, tăng lương. Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm, số dư tài khoản của người tuổi Thìn sẽ tăng chóng mặt, đảm bảo một năm rủng rỉnh, phát tài, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Sang năm 2022, người tuổi Thân sẽ gặp rất nhiều cơ hội hoàn hảo để chứng tỏ tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nếu năm 2021 không phải thời điểm lý tưởng để phát huy thì sang năm 2022, người tuổi Thân sẽ gặp rất nhiều cơ hội hoàn hảo để chứng tỏ tài năng, xoay chuyển vận mệnh một cách ngoạn mục.

Ngay từ tháng 1 của 2022, tuổi Thân sẽ đón quý nhân tới từ phương xa. Người này không chỉ mang theo cơ may về công việc mà còn đem đến vận đào hoa cho người tuổi Thân, giúp họ song hỷ lâm môn ngay từ những ngày đầu năm. Giai đoạn giữa năm trở đi, chỉ cần duy trì sự bình tĩnh, mạnh dạn là người tuổi Thân có thể đạt đỉnh vinh quang, có được cuộc sống giàu sang, tình duyên lẫn tiền bạc đều mỹ mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.