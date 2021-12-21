Top 3 con giáp giàu có nhất tháng 3/2022, tiền tài, nhà cửa đều có đủ

Về sự nghiệp, tháng 1/2022 này, tuổi Thân lâm tượng Bán Hợp, mọi sự hanh thông. Tháng này, bạn sẽ đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc và có ảnh hưởng rất lớn tới tài vận những tháng sau này của bạn vì thế người tuổi Thân cần có sự suy xét kỹ lưỡng và quyết đoán. Người tuổi Thân có thể bắt đầu kinh doanh, đầu tư vào tháng 1/2022 vì Thứ Tài trong tháng khá vượng, có đầu tư ắt sinh lợi nhuận.

Về tình duyên, những mối lương duyên tốt đẹp sẽ tới vì tháng này người tuổi Thân có vận đào hoa. Các cặp vợ chồng thêm gắn bó, tình cảm được hâm nóng. Những người độc thân sẽ có nhiều trải nghiệm tình cảm mới. Nhiều người được đón hỷ sự.

Về sự nghiệp, tử vi của người tuổi Thìn trong tháng 1/2022 có nhiều điều tốt, công việc suôn sẻ, thuận lợi, mọi sự đầu xuôi đuôi lọt. Đặc biệt, thời điểm này bản mệnh tuổi Thìn có cơ hội thăng quan tiến chức, gặt hái được nhiều thành tích cao khiến mọi người nể phục. Tài vận cực tốt, cả Chính Tài và Thứ Tài đều thu được nguồn lớn, có cơ may trúng số, trúng thưởng.

Về tình duyên, tháng 1/2022 đánh dấu nhiều chuyển biến tốt trong chuyện tình cảm của người tuổi Thìn. Tình cảm gia đình được gắn kết, vợ chồng thêm hòa hợp, đôi lứa yêu nhau thêm mặn nồng, những mâu thuẫn nếu có cũng sẽ được giải quyết êm đẹp.

Tháng 1/2022 này, những người tuổi Tý sẽ gặp Tài khố, công việc thuận lợi, suôn sẻ, tài lộc đến dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Về sự nghiệp, tháng 1/2022 này, những người tuổi Tý sẽ gặp Tài khố, công việc thuận lợi, suôn sẻ, tài lộc đến dồi dào, gia đình được thịnh vượng. Những người làm kinh doanh sẽ thu được lợi nhuận lớn, buôn may bán đắt. Nửa đầu tháng 1/2022, nếu đi xa, bản mệnh sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức.

Về tình duyên, những chuyện tình cảm không vui của người tuổi Tý sẽ được hóa giải trong tháng 1/2022 này, đồng thời đường tình duyên có rất nhiều khởi sắc. Vợ chồng hòa thuận, vui vẻ, gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Người độc thân cũng nhận được duyên lành nếu đi xa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.