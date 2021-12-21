Tỷ Kiên ảnh hưởng, Kiếp Tài hung tinh, 3 con giáp này ngày 22/12/2021 xui xẻo đủ đường, tình tiền đều mất

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 23:28

Tử vi 12 con giáp ngày 22/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này xui xẻo đủ đường, tình tiền đều mất vì bị Tỷ Kiên ảnh hưởng, Kiếp Tài hung tinh.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu khá cô đơn ở cơ quan và trường học do ảnh hưởng từ Tỷ Kiên. Người có tài thì hay bị kẻ xấu đố kỵ, ghen ghét tìm cách dìm bạn xuống. Người thấp cổ bé họng thì hay bị ăn hiếp, chèn ép. Tuy nhiên bạn cực kỳ mạnh mẽ nên mọi khó khăn rồi sẽ bị dập tắt.

Bạn vốn dĩ rất ghét việc dây dưa lòng vòng trước sau trong việc nợ nần nhưng lại hay gặp phải những người lì lợm, không chịu trả nợ. Người tuổi này chỉ nên đối tốt với những người thân quen, còn lại thì nên làm ngơ kẻo mất cả tình lẫn tiền.

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Thìn Mão Tương Hại là điềm báo tiểu nhân có thể xuất hiện đem lại cho người tuổi Mão nhiều thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thìn Mão Tương Hại là điềm báo tiểu nhân có thể xuất hiện đem lại cho người tuổi Mão nhiều thị phi, gặp phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong ngày hôm nay. Càng những lúc như vậy, bạn càng chớ vội nóng nảy, mất bình tĩnh mà nên tìm hiểu gốc rễ vấn đề trước.

Tính tình dễ bị kích động khiến những chú Mèo dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Theo tử vi, trước khi làm một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn, hay thảo luận với những người đáng tin xung quanh mình xem sao. Có thể bạn sẽ có một hướng đi đúng đắn hơn.

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Kiếp Tài hung tinh ở bên rình rập và đe dọa tới túi tiền của những chú Khỉ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày cho thấy ngày 22/12/2021 hôm nay, cục diện tự hình khiến tuổi Thân có xu hướng suy nghĩ quá nhiều cho những việc xảy ra. Thậm chí, với những chuyện không thể xảy ra con giáp này cũng suy nghĩ và vướng bận.

Kiếp Tài hung tinh ở bên rình rập và đe dọa tới túi tiền của những chú Khỉ. Bản mệnh cần có những quyết định mang lý trí nhiều hơn nữa thay vì để cho cảm xúc cá nhân lấn át nhiều như bây giờ, sẽ khiến cho những tiền của công sức mà bạn tích cóp được tan biến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chính Ấn độ mệnh, Tài tinh hỗ trợ, 3 con giáp này ngày 22/12/2021 làm ăn phát đạt, tiền tài thăng tiến

Chính Ấn độ mệnh, Tài tinh hỗ trợ, 3 con giáp này ngày 22/12/2021 làm ăn phát đạt, tiền tài thăng tiến

Tử vi ngày 22/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này làm ăn phát đạt, tiền tài thăng tiến nhờ có Chính Ấn độ mệnh, Tài tinh hỗ trợ.

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