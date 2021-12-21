Sức khỏe 12 con giáp ngày 22/12/2021: Dần - Mão ổn định, Tỵ chú ý da dẻ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 22:17

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp cho thấy, ngày 22/12/2021 này mọi coi giáp đều cần chú trọng đến sức khỏe của mình, đừng vội chủ quan.

Tuổi Tý

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được tốt, nhưng nếu bạn chăm chỉ tập luyện thì việc này không ảnh hưởng quá nhiều, tuy nhiên, tâm tính của bạn sẽ có phần nóng nảy hơn những ngày thường.

Tuổi Sửu

Bạn dễ gặp một số vấn đề về bệnh ngoài da, các loại mụn nhọt, mẩn ngứa. Bên cạnh đó đi lại hay làm việc quá sức cũng sẽ khiến tuổi Tý bị đau xương cốt, thắt lưng và cột sống đều không khỏe. Chú ý nên hạn chế mang vác vật nặng, hơn nữa cũng cần nghỉ ngơi điều độ, không nên uống bia rượu và thức khuya.

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Bạn dễ gặp một số vấn đề về bệnh ngoài da, các loại mụn nhọt, mẩn ngứa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sức khỏe của tuổi Dần được Mộc khí tương trợ nên rất ổn định. Bạn có thể điều chỉnh trọng lượng cơ thể thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục. Nếu bạn muốn giảm cân, bạn cần phải giảm lượng tiêu thụ thức ăn hàng ngày trong chế độ ăn uống hiện tại.

Tuổi Mão

Về sức khỏe, tuổi Mão nhìn chung là ổn định, có thể xảy ra hiện tượng đau mỏi thắt lưng nhưng không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Tuy nhiên thời gian này cần chú ý bảo vệ đường hô hấp, tránh để nhiễm khuẩn.

Tuổi Thìn

Bạn không nên "mượn rượu tỏ tình" để giải quyết các vấn đề tình cảm của mình đâu nhé. Rượu ngoài việc tăng năng lượng trong cơ thể, về dinh dưỡng thì rượu không được liệt vào danh sách chất dinh dưỡng, vì vậy kiến nghị giảm dần lượng rượu uống vào cơ thể cho đến khi cai hẳn được rượu.

Tuổi Tỵ

Sức khỏe của tuổi Tỵ gặp ngày Thổ vượng thì da dẻ không tốt lắm. Hạn chế tối đa việc sử dụng các loại đồ ăn chiên, rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn cay, nóng… vì các thức ăn này sẽ kích thích tiết bã nhờn trong cơ thể, làm da bóng dầu và dễ bị mụn.

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Tuổi Ngọ hãy tập cho mình cách nhìn nhận, suy nghĩ an nhiên về mọi vấn đề trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ hãy tập cho mình cách nhìn nhận, suy nghĩ an nhiên về mọi vấn đề trong cuộc sống. Đau khổ và hạnh phúc cũng như hai mặt của một đồng xu, không thể có mặt này mà không có mặt khác. Hãy trân trọng những phút giây hạnh phúc và đừng quá cầu cạnh những thứ không thuộc về mình. Vật chất chỉ giúp bạn vui trong một vài khoảnh khắc, không thể kéo dài lâu.

Tuổi Mùi

Về sức khỏe, chú ý đến việc lưu thông khí huyết. bạn nên ăn thêm đu đủ, củ cải, uống trà cúc để giúp gan thêm khỏe mạnh. Bạn cũng nên chú ý những triệu chứng của cơ thể trước khi trở trời. Hãy dành thời gian thả lỏng tinh thần và tận hưởng khoảng thời gian sống chậm hiếm hoi.

Tuổi Thân

Về sức khỏe, bạn nên chú ý đến việc ăn đúng bữa nhé. Ăn sai bữa sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất dẫn đến thức ăn bị lưu trữ thành chất béo hoặc không thể tiêu hóa. Hoặc khi để quá đói mới ăn thì sẽ khó kiểm soát được việc ăn nhiều, chưa kể thức ăn không được nhai nuốt kỹ càng, dần dần gây ra các vấn đề về dạ dày và tiêu hóa.

Tuổi Dậu

Về sức khỏe, dự đoán hôm nay những người tuổi Dậu dễ mắc các bệnh như nổi mụn, chàm trên da, lên sởi, thủy đậu... Đặc biệt trong quá trình xem về sức khỏe cho trẻ nhỏ. Bố mẹ nên cẩn thận vệ sinh cá nhân, vệ sinh thân thể cho các bé, đặc biệt giữ gìn vệ sinh.

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Do phải giao tiếp nhiều nên bạn chú ý uống nước đều đặn, tránh khô cổ, đau họng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Do phải giao tiếp nhiều nên bạn chú ý uống nước đều đặn, tránh khô cổ, đau họng. Bên cạnh đó, tử vi hôm nay khuyên bạn nên đi ngủ sớm, việc thức khuya không hề tốt cho chúng ta mà còn ảnh hưởng đến tinh thần và năng suất làm việc của bạn trong ngày mới.

Tuổi Hợi

Về sức khỏe, bạn nên tích cực vận động, tập thể dục đều đặn. Bạn cần phải xây dựng lối sống tích cực hơn trong thời điểm dịch bệnh chưa thật sự chấm dứt như hiện nay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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