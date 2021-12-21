Tình duyên 12 con giáp ngày 22/12/2021: Tý gặp trở ngại, Thìn không mấy khả quan

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 22:05

Tử vi về tình duyên 12 con giáp cho thấy, nhiều con giáp hôm nay không tìm được hướng giải quyết tốt nhất cho chuyện tình cảm của mình.

Tuổi Tý

Ngũ hành Thổ khắc Thủy nên chuyện tình cảm không được thuận lợi cho lắm. Có quá nhiều trở ngại giữa Tý và người ấy mà không có ai chịu nói ra. Người đã kết hôn thì phải lo toan nhiều việc cho anh em họ hàng 2 bên nội ngoại không ngơi tay.

Tuổi Sửu

Chuyện tình duyên tuổi Sửu không có gì đáng lo. Bạn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được những lời yêu thương từ mọi người xung quanh. Nữ mệnh thì được nửa kia yêu chiều hết mực, nam mệnh có được không gian riêng tư để làm những điều mình thích.

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Chuyện tình cảm tuổi Sửu không có gì đáng lo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ hành Mộc khắc Thổ nên vận trình tình cảm của bản mệnh ít nhiều bị ảnh hưởng. Người độc thân khó tìm được bạn đời tâm đầu ý hợp do bạn còn kén chọn và tập trung quá nhiều cho việc khác. Người đã có gia đình thi thoảng hay xích mích với con cháu, lời qua tiếng lại làm phật ý nhau.

Tuổi Mão

Ngũ hành xung khắc là điềm báo chuyện tình cảm của người tuổi Mão hôm nay không được suôn sẻ cho lắm. Có quá nhiều trở ngại phía trước đang ngăn trở hai bạn đến với nhau. Tình yêu vẫn ngập tràn trong tim, nhưng dường như luôn tồn tại một bức tường vô hình ở giữa cả hai. Bạn buồn chán và suy nghĩ không thôi, nhưng vẫn chưa tìm ra được cách để giải quyết vấn đề.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm của những chú Rồng không mấy khả quan. Tính cách bướng bỉnh của bạn gây trở ngại trong chuyện tình yêu đôi lứa. Trong chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng “cứng được đâu, đôi khi cần hài hòa, nhẹ nhàng, trao nhau những lời nói, cử chỉ thân mật, có như vậy tình yêu mới có cơ hội thăng hoa, tiến thêm bước đột phá.

Tuổi Tỵ

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng không quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách.

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Ngày Mộc khắc Thổ nên chuyện yêu đương và bạn bè không được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày Mộc khắc Thổ nên chuyện yêu đương và bạn bè không được như ý muốn. Những nồng nhiệt thuở ban đầu đã bị ngọn gió mùa đông làm cho nguội lạnh. Bạn thường khá đơn độc, cô quạnh, thỉnh thoảng gặp được người bạn hợp cạ nhưng hiếm khi gặp được nhau.

Tuổi Mùi

Hai hành Thổ tương hòa nên mọi khúc mắc trong chuyện tình cảm sẽ nhanh chóng được giải quyết. Trong tình yêu bạn không phải là người đánh giá quá cao vẻ bề ngoài của người ta nên được khá nhiều người yêu mến. Người độc thân có thể phải lòng với người quen, thế nhưng bạn cần cân nhắc cẩn thận.

Tuổi Thân

Bạn hòa nhã, thoáng tính và đam mê ẩm thực, bạn không ngần ngại chia sẻ năng lượng tích cực này đến bạn bè và người yêu nên đường tình cảm rất xán lạn. Không còn những mâu thuẫn tranh cãi nữa, cả gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, niềm vui nối tiếp.

Tuổi Dậu

Tình cảm có dấu hiệu rạn nứt đòi hỏi người trong cuộc phải có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn hạnh phúc. Còn nếu cứ né tránh vấn đề đang tồn tại thì sẽ gây ra nhiều hậu quả không mong.

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Tình cảm có dấu hiệu rạn nứt đòi hỏi người trong cuộc phải có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình cảm không có xáo trộn. Các cặp vợ chồng luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm chân thành, nồng nhiệt. Người độc thân có sự cởi mở, chủ động nên gây được ấn tượng trong mắt những người xung quanh.

Tuổi Hợi

Vận trình tình cảm nảy sinh bất đồng. Mối quan hệ tình cảm xuất hiện vết rạn nứt gây ra cảm giác mệt mỏi cho những người yêu nhau. Dù đã cố gắng không để không khí gia đình trở nên căng thẳng nhưng dường như vẫn không khá hơn là mấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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