Top 3 con giáp 'trở mình' thành tỷ phú trước Tết Dương lịch 2022, giàu có vinh hoa, tài lộc rực rỡ

Người tuổi Mùi, đặc biệt là những người làm trong ngành dịch vụ, lĩnh vực làm đẹp , truyền thông sẽ có những ngày cuối cùng của năm 2021 tràn ngập may mắn. Không chỉ bội thu tiền bạc, danh tiếng và uy tín của con giáp này trong ngành cũng được nâng lên một tầm cao mới.

Cơ hội cản vận của người tuổi Mùi giờ đây đã hết. Nếu Thần Tài mang tới vận làm giàu, Cát Tinh sẽ giúp sự nghiệp của con giáp này hanh thông, lộ trình thăng tiến thuận buồm xuôi gió. Nếu làm kinh doanh, lợi nhuận người tuổi Mùi nhận được thời điểm này cũng có sự đột phá, ít nhất là gấp 2 lần cùng kỳ năm trước.

Người tuổi Hợi bẩm sinh có tính cách dĩ hòa vĩ quý, người gặp người mến nên thường xuyên được quý nhân chiếu cố. Bản mệnh nhiều phúc khí còn giúp người tuổi Hợi viên mãn từ sự nghiệp tới tài lộc. Vận trình sự nghiệp của con giáp này trong trong những ngày cuối năm 2021 sẽ có bước tiến dài, hoặc thăng chức lên vị trí cấp cao hoặc nhận được lời mời làm việc mới ở cấp lãnh đạo.

Từ giờ đến trước Tết Dương lịch 2022, người tuổi Hợi sẽ nhận được ít nhất 2 cơ hội làm giàu, hoặc nhận được tiền thưởng hoặc hoa hồng cao từ một hợp đồng lớn. Với những ai làm kinh doanh, buôn bán, lộc lá về cuối năm tăng vọt do lượng khách hàng đổ về cực đông.

Theo tử vi, từ nay tới trước Tết Dương lịch 2022, người tuổi Dần sẽ được Cát Tinh soi chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh có phong thái và tố chất lãnh đạo, người tuổi Dần dù xuất phát ở điểm nào cũng sẽ nhanh chóng thành công. Tham vọng tỷ lệ thuận với tài năng giúp con giáp này đạt được cuộc sống giàu có ngay từ khi còn rất trẻ. Chỉ cần gặp được cơ hội là người tuổi Dần sẽ đổi đời một cách toàn diện và ngoạn mục.

Theo tử vi, từ nay tới trước Tết Dương lịch 2022, người tuổi Dần sẽ được Cát Tinh soi chiếu, may mắn bùng nổ. Số đỏ khiến con giáp này phát tài, đã giàu lại càng giàu thê. Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng của năm, người tuổi Dần cần đề phòng tiểu nhân hãm hại vì đố kỵ với vận may của bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.