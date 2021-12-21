Quý nhân trợ lực, vận đỏ vào nhà, 3 con giáp này từ giờ đến Tết Nguyên Đán phúc đức ngập tràn, may mắn gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 00:25

Trong thời gian từ giờ đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp này phú quý an khang, vạn sự hanh thông.

Tuổi Sửu

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, những người tuổi Tuất cực kỳ may mắn, bởi tuổi Tuất đi đâu cũng có Thần Tài bám gót nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng.

Theo đó, những người tuổi Tuất sẽ gặp được những người bạn tốt mang tới cho bạn những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền. Thêm vào đó, do vận trình đào hoa tìm tới nên với những người tuổi Tuất độc thân sẽ có cơ hội tìm kiêm được tình yêu đích thực mà con giáp này chờ đợi từ lâu.

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Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, những con giáp tuổi Thìn vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, những con giáp tuổi Thìn vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc. Trong thời gian này, bạn có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc. Chính nhờ những nỗ lực trước đó nên bạn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương phát tài.

Ngoài ra, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt. Như vừa có thể mở rộng hoạt động kinh doanh dễ giúp bạn đổi vận phát tài trở thành đại gia có số má. Đi cùng đó, cuộc sống tình cảm thăng hoa, tìm được người trong mộng.

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Từ giờ đến Tết Nguyên Đán là thời điểm rất đào hoa đối với người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán là thời điểm rất đào hoa đối với người tuổi Ngọ. Với những người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Với những người đã lập gia đình, bản mệnh sẽ có những giây phút thăng hoa bên cạnh một nửa.

Giai đoạn này, những người tuổi Ngọ cần nỗ lực hết mình để cuộc sống có thể đi theo một lộ trình như bạn mong muốn. Bởi đây chính là thời gian vô cùng may mắn người tuổi Ngọ có thể cầu được ước thấy, nên hãy tranh thủ để tạo nền tăng phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho biết, sang năm mới 2022, 3 con giáp này được hưởng phước lành, vạn sự may mắn, quý nhân nâng đỡ.

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