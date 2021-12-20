Hữ xạ tự thiên hương, 3 con giáp này sang năm 2022 được Thần Tài gõ cửa, Ngọc Hoàng cầu may, thập toàn hoàn mỹ

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 23:58

Tử vi 12 con giáp cho biết, sang năm mới 2022, 3 con giáp này được hưởng phước lành, vạn sự may mắn, quý nhân nâng đỡ.

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, năm 2021 tuy có khó khăn với nhiều người nhưng với tuổi Dậu thì không ảnh hưởng nhiều. Người tuổi Dậu vốn tài giỏi, thông minh, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống của họ có thể bước lên tầm cao mới.

Bước sang năm 2022, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ, không những có thần tài phù trợ mà quý nhân cũng chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, cuộc sống tương lai sẽ sang trang mới, thăng hoa và giàu có hơn.

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Bước qua năm 2022, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi, trong năm 2021 tuổi Hợi đã phải gặp nhiều khó khăn trắc trở, có người thì đối diện với khủng hoảng về tài chính, cuộc sống tinh thần cũng không mấy suôn sẻ, thế nhưng nhờ sự bình yên trong tâm hồn, luôn ung dung tự tại, tin rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua nên vận may vào cuối năm đã lội ngược dòng bất ngờ.

Bước qua năm 2022, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội đổi đời, những mối quan hệ trong công việc và cuộc sống xung quanh sẽ được cải thiện, tin hỷ đến dồn dập, nhìn chung cuối năm vui vẻ thăng hoa.

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Từ năm 2022 trở đi, tuổi Mùi sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi học có nói, năm 2021 là một năm đầy triển vọng đối với tuổi Mùi. Những tháng đầu năm có thể khó khăn nhưng không đáng kể, nhưng từ những tháng cuối năm trở đi, cuộc sống tuổi Mão sẽ có nhiều sự thay đổi bất ngờ.

Từ năm 2022 trở đi, tuổi Mùi sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng thành công, không những tìm được cơ hội đổi đời mà cơ hội phát tài cũng nằm trong tầm tay. Chỉ cần lạc quan tiến về phía trước thì khó khăn mấy cũng vượt qua.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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