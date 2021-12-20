Từ giờ đến tháng 12 âm lịch, 3 con giáp này đổi vận giàu sang, tìm được 'hũ vàng', phú quý an khang

Vạn sự hanh thông, phúc báo đầy nhà là những gì 3 con giáp này sẽ được hưởng từ giờ đến tháng 12 âm lịch.

Tuổi Ngọ

Được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nuông chiều nên càng về cuối năm Ngọ càng thêm phúc thêm phần, được trời ưu ái mà ban cho vô số bổng lộc. Nhờ thế, tài chính của Ngọ được cải thiện, thoải mái tiêu pha mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Sách tử vi con giáp có nói từ giờ đến tháng 12 âm lịch, Ngọ sẽ được thần tài rót lộc, cứ vơi lại đầy. Càng về cuối năm Ngọ càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tha hồ ăn Tết cực to, sung túc an nhàn.

Tân Sửu 2021 là năm khá nhiều thăng trầm với người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tân Sửu 2021 là năm khá nhiều thăng trầm với người tuổi Dậu. Có những lúc tưởng chừng như đã có tất cả trong tay nhưng Dậu lại để vuột mất cơ hội trời cho, phải lận đận lắm phen mới tìm được sự yên ổn trong tâm hồn, ổn định trong sự nghiệp.

Thế nhưng, từ từ giờ đến tháng âm lịch, Dậu sẽ vĩnh biệt vận xui, rước may mắn tài lộc vào nhà liên tục. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật giúp Dậu trở thành con giáp giàu có ngút trời, tự làm đại gia chỉ trong tích tắc.

Đầu năm không mấy suôn sẻ, thế nhưng từ giờ đến tháng 12 âm lịch vận số của Sửu lại khởi sắc đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đầu năm không mấy suôn sẻ, thế nhưng từ giờ đến tháng 12 âm lịch vận số của Sửu lại khởi sắc đáng kể. Dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp bản lĩnh này cũng có tiền chất chật nhà, số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân.

Sửu sẽ một bước đổi đời, làm gì cũng kiếm được bộn tiền. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, khôn ngoan trong kinh doanh Sửu ắt công thành danh toại, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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