Hung Tinh chiếu mệnh, Tiểu nhân ám hại, 3 con giáp này ngày 21/12/2021 dễ gặp cạm bẫy, tiền mất tật mang

Tử vi ngày 21/12/2021 cho thấy, 3 on giáp này dễ gặp cạm bẫy, tiền mất tật mang vì Hung Tinh chiếu mệnh, Tiểu nhân ám hạ.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày 21/12/2021, vận trình của tuổi Tý không được suôn sẻ. Bản mệnh có thể tự tay phá hỏng những mối quan hệ xã giao đã dày công vun đắp chỉ vì tính nóng nảy của mình. Lời nói ra thẳng thắn quá mức rất dễ làm mất lòng người khác.

Hung tinh chiếu mệnh càng gây thêm gặp sóng to gió lớn cho con giáp này. Tuổi Tý dễ bị đối thủ hoặc người khác chơi xấu dẫn tới hậu quả khôn lường. Bản mệnh chớ nên tiến hành các công việc có liên quan tới lĩnh vực tài chính hay gặp gỡ khách hàng bàn việc ký kết hợp đồng hay hợp tác làm ăn.

Tuổi Tý dễ bị đối thủ hoặc người khác chơi xấu dẫn tới hậu quả khôn lường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 21/12/2021, điềm báo có tiểu nhân ngáng trở vận trình hôm nay của tuổi Mùi. Hung tinh ám hại, con giáp này cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói nếu không muốn vướng phải những rắc rối trong các mối quan hệ công sở.

Đôi khi chỉ là lời nói đùa nhưng được buông ra không đúng lúc, tuổi Mùi sẽ phải chịu những hậu quả ngoài mức kiểm soát. Những hiểu lầm này có thể khiến cho công việc của bản mệnh khó bề tiến triển thuận lợi như bình thường.

Tuất có thể phải trả giá đắt vì chính sự hiếu thắng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 21/12/2021 cho thấy, tuổi Tuất có thể phải trả giá đắt vì chính sự hiếu thắng của mình. Con giáp này có tham vọng và cũng luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu, song lại quá tự tin vào bản thân, cạm bẫy phía trước hoàn toàn bị bỏ qua bởi không chú tâm đến chi tiết.

Muốn đi xa thì bản mệnh cần phải đi chậm rãi và vững chắc từng bước. Dục tốc bất đạt, càng vội vàng sẽ càng dễ vấp ngã. Khi hành động thiếu cân nhắc thì việc mắc phải sai sót là điều khó tránh. Hơn nữa, nếu cẩn thận ngay từ đầu, tuổi Tuất còn tiết kiệm được kha khá thời gian để sửa chữa những sai lầm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hung-tinh-chieu-menh-tieu-nhan-am-hai-3-con-giap-nay-ngay-21-12-2021-de-gap-cam-bay-tien-mat-tat-mang-442396.html