Tài Thần mở kho phát lộc, 3 con giáp này tuần mới từ 20-26/12/2021 công thành danh toại, tiền bạc phủ phê, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 08:00

Theo tử vi tuần mới từ 20-26/12/2021, 3 con giáp này công thành danh toại, tiền bạc phủ phê, phát tài phát lộc.

Tuổi Tỵ

Chuyện làm ăn có những dấu hiệu phát triển tích cực, bất kể bạn đang làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Người làm công ăn lương khắc phục được khó khăn thì sẽ được thưởng nóng, người làm tự do hoặc kinh doanh thì tìm được phương hướng phát triển mới, đem tiền bạc về túi nhanh chóng.

Có cát tinh trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn trao đổi, thảo luận với những người giàu kinh nghiệm.

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Có cát tinh trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chuyện làm ăn, kinh doanh lại có những bước tiến đáng kể, đặc biệt trong khoảng thời gian đầu tuần. Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ đầu tư tiền vào đúng chỗ, nhờ vậy mà bạn thu được về khoản lợi nhuận đáng mơ ước.

Chuyện tài lộc lại có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Đặc biệt là từ giữa tuần trở đi, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội để hốt vàng, hốt bạc vào túi. Người làm công ăn lương được hưởng khoản tiền thưởng nóng, còn người làm ăn được nhận tiền lãi từ các khoản làm ăn trước đó.

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Tuần này là một tuần mà sự nghiệp của người tuổi Thân đạt được sự phát triển khá rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần mới này là một tuần mà sự nghiệp của người tuổi Thân đạt được sự phát triển khá rực rỡ. Bạn được Thiên Ấn và Chính Quan phù trợ nên hoàn toàn có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Thành tích của bạn sẽ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và muốn noi theo.

Ngoài ra, tuần này cũng là một tuần mà sự nghiệp của người tuổi Thân đạt được sự phát triển khá rực rỡ. Bạn được Thiên Ấn và Chính Quan phù trợ nên hoàn toàn có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Thành tích của bạn sẽ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và muốn noi theo.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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