Công danh sự nghiệp 12 con giáp tuần mới từ 20 - 26/12/2021: Dần thắng lợi, Tỵ năng động, Tuất phát tài

Sự nghiệp trong tuần của bạn có nhiều thách thức, cạnh tranh. Bạn được Tỷ Kiên ban tặng tinh thần tranh chấp cao hơn người khác. Tuy nhiên, không có khó khăn nào có thể đánh gục bạn. Dù là học hành, công việc hay cuộc sống hàng ngày bạn vẫn đem tới tinh thần vươn lên đầy sức sống.

Sự nghiệp tuần này gặp nhiều thuận lợi. Bạn sẽ tự mình dựa vào trí tuệ mà làm nên nghiệp lớn. Trong công việc thì độ nhạy cảm với nghề nghiệp rất cao, nên dễ dàng nắm bắt các tin tức có lợi cho chuyên môn riêng.

Sự nghiệp tuần này gặp nhiều thuận lợi. Bạn sẽ tự mình dựa vào trí tuệ mà làm nên nghiệp lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính Tài thần để chỉ sự thắng lợi trong công việc. Nó đại diện cho thực quyền và khả năng bảo hộ vận sự nghiệp của mạng chủ. Người tuổi Dần khá hiện thực và rõ ràng. Bạn biết tập trung vào công việc được giao và thực hiện nó, làm sao càng giúp bạn củng cố thêm địa vị nghề nghiệp của mình.

Tuổi Mão

Tuổi Mão không thích lao vào các cuộc cạnh tranh, ưa lối làm ăn bình ổn, an nhàn. Cuộc đời của họ cũng như trong kinh doanh ít thăng trầm. Nam giới Mão rất ân cần, lịch sự, hoà nhã; người ta luôn khâm phục sự thông minh cơ trí và thường nghe theo lời tư vấn của họ.

Tuổi Thìn

Trong công việc đừng để bản thân phạm phải những lỗi đáng tiếc. Nên cẩn thận trong lời nói và hành động. Vì điều này sẽ mang lại cơ hội cho những người khác.

Tuổi Tỵ

Trong công việc bạn cảm thấy năng động, dám nghĩ dám làm, chắc chắn hơn về bản thân và tự tin vào tài năng của chính mình. Vì thế, sẽ sự bùng nổ trong cách sáng tạo của bạn.

Tuổi Mão không thích lao vào các cuộc cạnh tranh, ưa lối làm ăn bình ổn, an nhàn = Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong công việc, mối quan hệ của bạn với chủ lao động hoặc cấp trên có thể là bão tố. Hãy cẩn thận với các hành động của bạn. Về tài chính có cơ hội thú vị để thể hiện bản thân, đừng bỏ lỡ vì bạn sẽ không tìm thấy những cơ hội tốt hơn.

Tuổi Mùi

Có thể bắt đầu các dự án tài chính mới. Đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn đều mang lại lợi nhuận cho bạn. Mua nhiều những mặt hàng yêu thích sẽ không mang lại cho bạn sự hài lòng. Mà điều đó sẽ gây nên sự tồi tệ về tài chính.

Tuổi Thân

Chuyện làm ăn có những dấu hiệu tiến triển khá tích cực mà chủ yếu là vào khoảng thời gian cuối tuần. Người làm ăn kinh doanh hãy mạnh dạn đi theo kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, đừng sờn lòng dù có vướng phải khó khăn, bởi rồi sự cố gắng của bạn sẽ đem lại kết quả tương xứng.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp có dấu hiệu phát triển đáng kể vào cuối tuần. Có thể bạn nhận được sự tin cậy của khách hàng, khiến đơn hàng đổ về tới tấp. Một vài người còn nhận được tiền ủng hộ của người thân quen, giúp mở rộng quy mô làm ăn. Người làm công ăn lương được nhận tiền lương, thưởng nóng.

Sự nghiệp có dấu hiệu phát triển đáng kể vào cuối tuần. Có thể bạn nhận được sự tin cậy của khách hàng, khiến đơn hàng đổ về tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chuyện công danh khá thuận lợi trong khoảng thời gian giữa tuần. Do có cát tinh phù trợ, bạn thậm chí có thể phát tài dựa vào may mắn, tuy nhiên bạn không nên sống dựa dẫm vào khoản tiền này. Người làm đầu tư có thể hưởng lợi từ những mối đầu tư trước đó.

Tuổi Hợi

Sụ nghiệp chưa có dấu hiệu phát triển quá rực rỡ nhưng vẫn nhích nhẹ. Thiên Tài cho thấy một số người nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng từ các công việc tay trái. Sự cố gắng của bạn đã được đền đáp xứng đáng, hãy tiếp tục phấn đấu trong tương lai nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.