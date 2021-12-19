Càn Khôn xoay chuyển, Cát Thần sánh vai, 3 con giáp này ngày 20/12/2021 tiền bạc rủng rỉnh, chạm đỉnh vinh quang

Tử vi ngày 20/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này tiền bạc rủng rỉnh, chạm đỉnh vinh quang nhờ Càn Khôn xoay chuyển, Cát Thần sánh vai.

Tuổi Dần

Thực Thần đem tới những tín hiệu tích cực trên phương diện tài lộc của người tuổi Dần. Nếu bạn đã chăm chỉ làm thêm trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì nay là lúc bạn tận hưởng thành quả xứng đáng.

Tuy nhiên, cầm đồng tiền rủng rỉnh trong tay, bạn chớ nên vội nghĩ đến việc ăn chơi hưởng thụ, tự thưởng cho bản thân. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để có thể thúc đẩy mình cố gắng hơn, khiến tiền đẻ ra tiền.

Mùi có thể phát huy được lợi thế của mình, trở thành người được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 20/12/2021, trong công việc, tuổi Mùi có thể phát huy được lợi thế của mình, trở thành người được cấp trên trọng dụng. Người tham gia vào cả cuộc thi cử cũng hứa hẹn đạt được kết quả mỹ mãn, chỉ cần con giáp này cố gắng hết mình và không chủ quan.

Cũng trong hôm nay, Mùi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác. Nếu may mắn, con giáp này sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ đưa ra cho bản mệnh những lời khuyên hữu ích cho tương lai.

Tử vi ngày 20/12/2021 cho thấy, cát tinh đem lại ảnh hưởng tích cực đối với tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 20/12/2021 cho thấy, cát tinh đem lại ảnh hưởng tích cực đối với tuổi Dậu. Bằng sự thông minh, tài trí của mình, con giáp này luôn sẵn sàng đối diện với khó khăn chứ không hề trốn tránh. Do đó, bản mệnh dễ dàng gây được ấn tượng tốt đẹp với người khác.

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dậu có thể nhanh chóng chạm tới cái đích mà mình đã đặt ra từ trước trong ngày hôm nay. Đây chắc hẳn là phần thưởng bất ngờ cho bạn vì đã cố gắng suốt thời gian qua, ngay cả khi mọi người đều muốn nghỉ ngơi.

*Bài viết chỉ mang tính chát tham khảo, chiêm nghiệm.

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