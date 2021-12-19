Tình duyên 12 con giáp ngày 20/12/2021: Tý không êm ấm, Ngọ tiến triển tốt đẹp

Vận trình tình duyên không được êm ấm. Mối quan hệ của tuổi Tý và nửa kia đang gặp phải những bất đồng trong quan điểm, suy nghĩ. Đôi bên cần học cách đặt mình vào vị trí của người kia để có thể thấu hiểu lẫn nhau.

Vận trình tình cảm đong đầy yêu thương. Tuổi Sửu và người bạn đời của mình đang cùng nhau xây dựng hạnh phúc lâu bền. Người độc thân có thể cởi bỏ lớp phòng ngự để đón nhận tình cảm mới.

Tuổi Dần được khuyên nên dành thêm thời gian cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tình cảm đang dần xa cách. Tuổi Dần được khuyên nên dành thêm thời gian cho gia đình chứ đừng mãi mê làm việc như vậy. Gia đình vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất mà không có điều gì có thể thay thế.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm bất đồng kém sắc. Mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái cảm thấy nặng nề hơn vì chưa ai hiểu ai. Khoảng cách tuổi tác có thể xem là nguyên nhân khiến không khí gia đình thêm căng thẳng.

Tuổi Thìn

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng quan hệ giữa bạn và nửa kia lại không được êm đềm. Có lẽ hai người đều quá ngang ngạnh nên không nghe lọt tai ý kiến của đối phương. Tuy nhiên, nếu cứ giữ mãi tình cảm này, quan hệ giữa hai người sẽ dần xa cách.

Tuổi Tỵ

Mộc khắc Thổ cũng cho thấy nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm của con giáp này. Dường như bạn không thể duy trì được sự yên bình trong quan hệ vợ chồng được lâu. Hai người dễ mâu thuẫn, tranh cãi với nhau chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt.

Mộc sinh Hỏa cho thấy quan hệ giữa bạn và người khác giới tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

May mắn hơn nữa, trên phương diện tình cảm, Mộc sinh Hỏa cho thấy quan hệ giữa bạn và người khác giới tiến triển tốt đẹp. Có thể mọi người xung quanh đều ấn tượng với những thành tích mà bạn gặt hái được. Hãy cho mọi người cơ hội hiểu hơn về mình.

Tuổi Mùi

Chuyện tình yêu cũng không tiến triển suôn sẻ được như ý muốn. Bạn chớ nên cho mình cái quyền ép buộc nửa kia làm chuyện này, chuyện khác. Hãy chú ý đến suy nghĩ và cảm nhận của người ấy hơn để tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Tuổi Thân

Cục diện Thủy sinh Mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc để cùng tìm ra cách giải quyết phù hợp. Dù mâu thuẫn có xảy đến cũng là để đôi bên thêm hiểu về nhau.

Tuổi Dậu

Trong ngày Mộc khắc Thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng đối phương không hiểu, khiến khoảng cách giữa đôi bên ngày một lớn dần.

Vận trình tình cảm của tuổi Hợi cũng khởi sắc khi các cặp đôi có thể tiến thêm một bước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mộc khắc Thổ báo hiệu những dấu hiệu chẳng mấy lạc quan trong chuyện tình cảm của người tuổi Tuất. Dường như người độc thân quá nhút nhát và bị động nên không dám kéo gần khoảng cách với người mình yêu mến.

Tuổi Hợi

Vận trình tình cảm của tuổi Hợi cũng khởi sắc khi các cặp đôi có thể tiến thêm một bước. Đây cũng là dịp để con giáp này và nửa kia hoá giải những hiểu lầm. Người độc thân cũng nên chủ động gặp gỡ nhiều hơn để gia tăng cơ hội cho mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.