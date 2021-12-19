Giáng Sinh trúng số, Tết Tây phát tài, những con giáp này mỏi tay vì đếm tiền, mệt mỏi vì tìm thêm chỗ cất tiền

Phú quý đầy nhà, vận đỏ như son chính là vận số của Thìn trong thời điểm Giáng Sinh và Tết Tây tới. Mọi kế hoạch buôn bán, kinh doanh và những dự án Thìn nhúng tay vào làm đều đạt được lợi nhuận khổng lồ, khiến họ dù có khổ đến mấy cũng thành đại gia, giàu sang hơn người.

Càng về cuối năm Thìn càng may mắn, an nhàn. Khoản lương, thưởng mà Thìn có được khiến bất cứ ai nghe đến đều giật mình vì độ khủng của nọ. Đây cũng là thời gian Thìn có thể thoải mái du lịch nước ngoài hay nghỉ ngơi thả ga sau một năm dài miệt mài làm việc.

Dậu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và rất cần cù. Một khi đã đặt ra mục tiêu để phấn đấu họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được, dù đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt cũng không thành vấn đề. Dù năm 2021 tình duyên của Dậu trắc trở trăm bề, đi từ chông chênh này đến bất hạnh khác nhưng bù lại đường tài lộc của họ lại hanh thông, xán lạn không ngờ.

Giáng Sinh và Tết Tây tới, tài vận sẽ đeo bám Dậu không buông, khiến họ dù lười chảy thây vẫn ung dung hốt bạc, tiêu xài thả ga cũng không hết. Sang năm 2022, Dậu càng sang giàu sung túc, ai thấy cũng hờn ghen.

Giáng Sinh và Tết Tây tới, tài vận sẽ đeo bám Dậu không buông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian qua, tuổi Tý cũng gặp không ít có khó khăn, có những người dù đã thành công nhưng họ vẫn có nhiều chướng ngại để vượt qua. Tuổi Tý là người hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống hơn ai hết. Đối với họ, muốn đạt được điều gì thì phải nỗ lực rất nhiều mới có thể có được. Tử vi học có nói, trong thời gian tới đây cũng chính là lúc tuổi Tý khổ tận cam lai.

Mọi khó khăn trong năm vừa qua tưởng chừng như bế tắc lại được thông thoáng suôn sẻ bất ngờ. Đặc biệt là vào Giáng Sinh và Tết Tây tới, tuổi Tý sẽ có khả năng gặp được quý nhân, người này tạo điều kiện cho tuổi Tý làm giàu, không những thế còn giúp họ xây dựng cuộc sống sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.