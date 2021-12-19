Tài chính tăng trưởng mạnh mẽ trong 7 ngày tới, 3 con giáp này xứng đáng QUÁN QUÂN trong 'làng thành công'

'Quán quân' trong danh sách các con giáp có dự báo tài chính tăng trưởng mạnh trong 7 ngày tới là người tuổi Dần. Sau khi trải qua thời gian có gian khá nhiều biến động, con giáp này đã phần nào ổn định tinh thần, khắc chế được hung hại, biến nguy thành nan.

Dự đoán, những người tuổi Dần độc thân sẽ vượng vận đào hoa song hành với tài lộc rủng rỉnh. Các con giáp tuổi Dần đã có người thương hoặc yên bề gia thất sẽ phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp, nhiều khả năng được đề bạt lên chức vụ cao hơn với nguồn thu nhập ổn định dồi dào.

Bảy ngày tới, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, người tuổi Dậu sẽ “phất lên như diều gặp gió”. Dự đoán, hoạn lộ và tài chính của họ đều có những bước tiến tăng trưởng rõ rệt và mạnh mẽ.

Đầu tuần, các cơ hội làm ăn với nguồn vốn lớn sẽ dồn dập đổ về. Tuy nhiên, tử vi nhắc nhỏ, họ cần đặc biệt cẩn trọng trong việc quyết toán và kí bút hạch toán chi tiêu. Không được nhẹ dạ cả tin, nghe lời từ một phía. Mọi bản cam kết, thỏa thuận, hợp đồng đều cần được làm rõ qua giấy trắng mực đen.

Giống với người tuổi Dậu, con giáp tuổi Ngọ tuần tới được cát tinh Tuế Hợp soi chiếu nên sẽ gặp thuận lợi nhờ được quý nhân hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Giống với người tuổi Dậu, con giáp tuổi Ngọ tuần tới được cát tinh Tuế Hợp soi chiếu nên sẽ gặp thuận lợi nhờ được quý nhân hỗ trợ. Thường ngày họ khá cẩn trọng, làm việc chu toàn kĩ tính, giao tiếp cẩn thận nhẹ nhàng nên không mấy khi bị vướng họa tiểu nhân và rất được lòng cấp trên.

Quý nhân của họ không ai khác chính là người thân bạn bè, vừa hỗ trợ cung cấp những thông tin kinh tế quý báu vừa góp phần đem đến nguồn vốn khổng lồ cho các dự án trọng điểm nhanh và mạnh. Con giáp tuổi Ngọ hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, trên đà tài chính tăng trưởng triển khai các dự án phẩm phù hợp hoặc có tính hiệu quả cao cho các tháng cuối năm. Lợi nhuận sẽ được tính bằng cấp số nhân chứ không đình trệ hoặc chậm chạp như thời gian qua.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.