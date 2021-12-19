Tình duyên 12 con giáp tuần mới từ 20 - 26/12/2021: Sửu tích cực, Mão giảm nhiệt, Dậu thuận lợi

Chuyện tình cảm khá lên bổng xuống trầm khi đầu tuần, bạn và nửa kia vẫn có những giây phút ngọt ngào bên nhau nhưng đến giữa tuần, cả hai lại dễ rơi vào cảnh khúc mắc, tranh cãi. Chỉ khi hai người chịu hạ cái tôi cá nhân xuống và lắng nghe đối phương thì mọi chuyện mới được giải quyết.

Lĩnh vực tình cảm cũng đạt được những bước tiến tích cực. Các cặp vợ chồng dù đầu tuần còn nảy sinh tranh cãi, nhưng đến cuối tuần thì mọi chuyện lại trở về êm đẹp đâu vào đấy. Hai người ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, không còn so đo tính toán.

Lĩnh vực tình cảm cũng đạt được những bước tiến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phương diện tình cảm cũng không thực sự bình ổn khi mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện giữa hai người. Cả bạn và người ấy đều quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai nên quan hệ dễ rơi vào chiến tranh lạnh. Các bạn độc thân có lẽ vẫn chưa thực sự muốn bước ra khỏi thế giới riêng.

Tuổi Mão

Chuyện tình cảm chưa có những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Bạn và người ấy dù có xuống nước với nhau nhưng dường như tất cả đều chỉ là lấy lệ, chính vì thế mà các mối quan hệ giảm nhiệt rồi lại tiếp tục căng thẳng vào cuối tuần.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu cải thiện hơn vào khoảng thời gian giữa và cuối tuần. Bạn và người ấy đã tháo gỡ được những khúc mắc tồn tại từ trước đó và dần biết cách thấu hiểu hơn cho nhau. Cả hai đều sẵn sàng xuống nước để có thể giữ mối quan hệ yên bình.

Tuổi Tỵ

Chuyện tình cảm khởi sắc đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới. Bạn nên chớp cơ hội này để tìm ra người chân thành với mình. Khoảng thời gian cuối tuần, các cặp đôi cần hạn chế để xảy ra mâu thuẫn.

Chuyện tình cảm khởi sắc đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm khởi sắc vào đầu tuần, nhưng đến cuối tuần lại có nhiều trục trặc. Bạn và người ấy dễ mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược. Có lẽ hai người đều cần hạ cái tôi xuống để có thể thỏa hiệp với đối phương, kết thúc tình trạng chiến tranh lạnh.

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm khởi sắc hơn vào thời điểm cuối tuần. Các bạn độc thân có lẽ đã vượt qua được những ám ảnh trong quá khứ và mở lòng hơn với những người chân thành với mình. Hãy dũng cảm lên, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng bản thân.

Tuổi Thân

Chuyện tình cảm chưa có biến chuyển đáng mừng. Có lẽ bạn đang quá tập trung cho công việc nên quên mất quan tâm đến gia đình. Hãy tìm cách cân đối sự nghiệp và cuộc sống, trò chuyện với các thành viên trong nhà nhiều hơn trước khi tình cảm nguội lạnh.

Tuổi Dậu

Thái Âm chiếu mệnh giúp cho vận trình tình duyên của người độc thân trở nên thuận lợi hơn. Bạn có thể được người quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy giữ thái độ cởi mở khi trò chuyện với đối phương, bạn có thể phát hiện ra đối phương có nhiều điều thú vị.

Tình cảm xảy ra nhiều vấn đề vào giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì mọi hiểu nhầm được khắc phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Phương diện tình cảm dần dần khởi sắc vào thời điểm cuối tuần. Bạn và người ấy ngày một trân trọng nhau hơn và luôn cố gắng hết sức để giảm thiểu những tranh cãi không nên có. Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người khác giới, quyết định hoàn toàn nằm trong tay bạn.

Tuổi Hợi

Tình cảm xảy ra nhiều vấn đề vào giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì mọi hiểu nhầm được khắc phục. Bạn và người ấy đã trò chuyện nhiều hơn để có thể thấu hiểu và hóa giải những bất đồng. Bạn cũng học được cách bao dung cho những khuyết điểm của đối phương

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.