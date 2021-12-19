Tình duyên 12 con giáp tuần mới từ 20 - 26/12/2021: Sửu tích cực, Mão giảm nhiệt, Dậu thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 19/12/2021 23:32

Tử vi về tình duyên 12 con giáp mới từ 20 - 26/12/2021 cho thấy, Sửu tích cực, Mão giảm nhiệt, Dậu thuận lợi.

Tuổi Tý

Chuyện tình cảm khá lên bổng xuống trầm khi đầu tuần, bạn và nửa kia vẫn có những giây phút ngọt ngào bên nhau nhưng đến giữa tuần, cả hai lại dễ rơi vào cảnh khúc mắc, tranh cãi. Chỉ khi hai người chịu hạ cái tôi cá nhân xuống và lắng nghe đối phương thì mọi chuyện mới được giải quyết.

Tuổi Sửu

Lĩnh vực tình cảm cũng đạt được những bước tiến tích cực. Các cặp vợ chồng dù đầu tuần còn nảy sinh tranh cãi, nhưng đến cuối tuần thì mọi chuyện lại trở về êm đẹp đâu vào đấy. Hai người ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, không còn so đo tính toán.

tinh duyen 1
Lĩnh vực tình cảm cũng đạt được những bước tiến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phương diện tình cảm cũng không thực sự bình ổn khi mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện giữa hai người. Cả bạn và người ấy đều quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai nên quan hệ dễ rơi vào chiến tranh lạnh. Các bạn độc thân có lẽ vẫn chưa thực sự muốn bước ra khỏi thế giới riêng.

Tuổi Mão

Chuyện tình cảm chưa có những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Bạn và người ấy dù có xuống nước với nhau nhưng dường như tất cả đều chỉ là lấy lệ, chính vì thế mà các mối quan hệ giảm nhiệt rồi lại tiếp tục căng thẳng vào cuối tuần.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu cải thiện hơn vào khoảng thời gian giữa và cuối tuần. Bạn và người ấy đã tháo gỡ được những khúc mắc tồn tại từ trước đó và dần biết cách thấu hiểu hơn cho nhau. Cả hai đều sẵn sàng xuống nước để có thể giữ mối quan hệ yên bình.

Tuổi Tỵ

Chuyện tình cảm khởi sắc đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới. Bạn nên chớp cơ hội này để tìm ra người chân thành với mình. Khoảng thời gian cuối tuần, các cặp đôi cần hạn chế để xảy ra mâu thuẫn.

tinh duyen 2
Chuyện tình cảm khởi sắc đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm khởi sắc vào đầu tuần, nhưng đến cuối tuần lại có nhiều trục trặc. Bạn và người ấy dễ mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược. Có lẽ hai người đều cần hạ cái tôi xuống để có thể thỏa hiệp với đối phương, kết thúc tình trạng chiến tranh lạnh.

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm khởi sắc hơn vào thời điểm cuối tuần. Các bạn độc thân có lẽ đã vượt qua được những ám ảnh trong quá khứ và mở lòng hơn với những người chân thành với mình. Hãy dũng cảm lên, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng bản thân.

Tuổi Thân

Chuyện tình cảm chưa có biến chuyển đáng mừng. Có lẽ bạn đang quá tập trung cho công việc nên quên mất quan tâm đến gia đình. Hãy tìm cách cân đối sự nghiệp và cuộc sống, trò chuyện với các thành viên trong nhà nhiều hơn trước khi tình cảm nguội lạnh.

Tuổi Dậu

Thái Âm chiếu mệnh giúp cho vận trình tình duyên của người độc thân trở nên thuận lợi hơn. Bạn có thể được người quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy giữ thái độ cởi mở khi trò chuyện với đối phương, bạn có thể phát hiện ra đối phương có nhiều điều thú vị.

tinh duyen 3
Tình cảm xảy ra nhiều vấn đề vào giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì mọi hiểu nhầm được khắc phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Phương diện tình cảm dần dần khởi sắc vào thời điểm cuối tuần. Bạn và người ấy ngày một trân trọng nhau hơn và luôn cố gắng hết sức để giảm thiểu những tranh cãi không nên có. Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người khác giới, quyết định hoàn toàn nằm trong tay bạn.

Tuổi Hợi

Tình cảm xảy ra nhiều vấn đề vào giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì mọi hiểu nhầm được khắc phục. Bạn và người ấy đã trò chuyện nhiều hơn để có thể thấu hiểu và hóa giải những bất đồng. Bạn cũng học được cách bao dung cho những khuyết điểm của đối phương

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Càn Khôn xoay chuyển, Cát Thần sánh vai, 3 con giáp này ngày 20/12/2021 tiền bạc rủng rỉnh, chạm đỉnh vinh quang

Càn Khôn xoay chuyển, Cát Thần sánh vai, 3 con giáp này ngày 20/12/2021 tiền bạc rủng rỉnh, chạm đỉnh vinh quang

Tử vi ngày 20/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này tiền bạc rủng rỉnh, chạm đỉnh vinh quang nhờ Càn Khôn xoay chuyển, Cát Thần sánh vai.

Xem thêm
Từ khóa:   Tình duyên 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi tuần mới tử vi 12 con giáp tử vi tuần này

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp