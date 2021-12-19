Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 20/12/2021: Thìn nắm bắt thời cơ, Hợi cần vô cùng bình tĩnh

Công danh, sự nghiệp của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi hanh thông. Chính Ấn nâng đỡ giúp cơ hội thăng quan tiến chức dành cho tuổi Tý càng thêm rõ ràng. Bản mệnh ngoài ra còn gây ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên nhờ tinh thần trách nhiệm cao, sự chỉn chu và chăm chỉ của mình.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Tử vi phương Đông cho biết người làm công ăn lương sẽ được cấp trên đánh giá cao, thu được khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Tuy vậy, bản mệnh cần mạnh dạn bước khỏi những rập khuôn cứng nhắc và tìm kiếm điều mới mẻ.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra đang gặp bất hòa. Tính khí cao ngạo và cố chấp khiến người tuổi này không tạo được thiện cảm với những người xung quanh. Bản mệnh nên học cách lắng nghe, tôn trọng những người xung quanh.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra đang còn sĩ diện. Tuổi Mão có xu hướng không nhận lỗi sai mà luôn cho rằng người khác thua kém mình. Tuy vậy, đây là thời điểm thích hợp để người làm ăn xây dựng các mối quan hệ làm ăn, đầu tư.

Tuổi Thìn

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu nên tận dụng thời cơ hiếm có này để khẳng định giá trị bản thân, củng cố địa vị của mình trong tập thể. Nếu là người làm công ăn lương, bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan cũng khiến sự nghiệp của bản mệnh tiến triển khó khăn hơn. Bạn nên hạn chế mâu thuẫn với người có chức có quyền. Nếu đôi bên có bất đồng ý kiến thì nên bình tĩnh trao đổi, bạn cũng nên dùng lý lẽ để thuyết phục đối phương.

Thiên Quan cũng khiến sự nghiệp của bản mệnh tiến triển khó khăn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về công việc, đối với người lãnh đạo cấp cao thì có nhiều khả năng là sẽ phải đi công tác. Bên cạnh đó, Dịch Mã nhập mệnh cũng có nghĩa những thay đổi mới trong công việc sẽ đến với bạn. Bạn hãy làm việc thật nghiêm túc để có được thành tựu và bước tiến mới.

Tuổi Mùi

Hôm nay sự nghiệp có phần ảm đạm. Nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn cần giải quyết một cách bình tĩnh và thận trọng chứ không nên quá lo lắng, sốt ruột, thậm chí là suy nghĩ bi quan, muốn bỏ cuộc. Những lúc thế này, tử vi cũng khuyên bạn đừng tự mình đưa ra những quyết định quan trọng. Luôn có những người giàu kinh nghiệm mà bạn có thể biết, vì thế đừng ngại ngần nhờ họ giúp đỡ.

Tuổi Thân

Bất cứ nhiệm vụ nào bạn đã đảm nhận đừng bỏ lỡ, hãy làm việc và hoàn thành. Giải quyết vấn đề nổi cộm với đồng nghiệp, trao đổi thẳng thắn với họ về những hiểu lầm đã xảy ra. Cách làm này mang tính xây dựng, hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau, để mối quan hệ đồng nghiệp luôn hài hòa.

Tuổi Dậu

Tuổi Tỵ cảm thấy bất an, dự báo một số trăn trở của bản mệnh về tương lai, thế nhưng bạn phải đối mặt với sự thật rằng bạn có lên kế hoạch chi tiết thì vẫn có những chuyện bất ngờ xảy ra. Vì thế, hãy học cách đối diện với cuộc sống thay đổi không ngừng này bạn nhé.

Công việc khá ổn định, nhưng có lẽ bạn nên cải thiện hiệu suất làm việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc khá ổn định, nhưng có lẽ bạn nên cải thiện hiệu suất làm việc của mình. Bạn có thể xây dựng và phát triển thêm các mối quan hệ online, kết bạn, đăng tải trạng thái hiện tại trên mạng xã hội, liên lạc, trao đổi thông tin với đồng nghiệp, bạn bè.

Tuổi Hợi

Công việc của bạn đặc trưng bởi sự bất an và đối đầu. Đừng cho phép bản thân trở nên quá tải, chỉ vì bạn không có câu trả lời chính xác cho mọi vấn đề ngay lập tức. Giữ bình tĩnh, tránh làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Thường thì những thảm họa nghiêm trọng cũng kết thúc nhanh chóng ngay khi chúng phát sinh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.