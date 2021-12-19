Bạn không nên gội đầu trước khi đi ngủ, vì sau một ngày lao động mệt mỏi, sức đề kháng của người tuổi Tý yếu đi. Khi gội đầu lại không lau sạch, đầu vẫn còn ướt đi ngủ ngay dẫn tới khí huyết bị ứ trệ.

Để đảm bảo sức khỏe trong mùa lạnh, bạn cần bổ sung thực phẩm đủ chất cho cơ thể, có thể ăn thịt dê, thịt chó để bổ sung thêm dương khí. Thường ngày thì cần ăn các loại thực phẩm có nhiệt lượng cao.

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Tuổi Dần

Người tuổi Dần nên ngủ thêm một giờ mỗi ngày. Bởi ngủ sớm để dưỡng dương khí, ngủ dậy muộn có thể dưỡng âm khí, giúp tinh khí hội tụ, nhuận ngũ tạng, tăng cường sức đề kháng.

Tuổi Mão

Không nên lạm dụng chất cay nóng như tỏi, ớt hay tiêu … Bởi đồ quá cay nóng sẽ khiến tạo ra nhiệt lượng ẩn tàng trong cơ thể. Lúc trời chuyển ấm dễ phát thành bệnh ra ngoài.

Tuổi Thìn

Bạch Hổ khuyên bạn cần quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe, đừng bắt cơ thể phải làm việc quá sức. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì bạn nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và đi khám chữa kịp thời.

Tuổi Tỵ

Nhiều khó khăn ập đến trong công việc vào khoảng thời gian giữa tuần có thể khiến người tuổi Tỵ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là muốn bỏ cuộc. Đây chính là lúc sức chịu đựng của bạn được thách thức, nếu bạn tự khích lệ bản thân mình vượt qua được thì đến cuối tuần, bạn sẽ gặt hái được thành tích đáng tự hào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù có rủng rỉnh đến thế nào đi nữa, bạn cũng cần phải tự nhắc nhở mình tiết kiệm hơn, kẻo hung tinh Đại Hao chiếu mệnh sẽ khiến bạn khó mà giữ được đồng tiền trong túi. Trước khi bỏ tiền ra mua sắm món hàng gì, bạn nên cân nhắc giá cả và tính thiết thực của món đồ.

Tuổi Mùi

Về mặt thể chất, gan và cổ họng của bạn phải được theo dõi. Tránh rủi ro về thể chất bằng cách đạt được những kỳ tích thể thao. Tập thể dục đầy đủ và chế độ ăn ít chất béo là vấn đề cần thiết cho cơ thể của bạn.

Tuổi Thân

Sự lo lắng về bệnh lý của bạn có thể gây ra những rắc rối về giấc ngủ, và khiến bạn dần dần chìm vào trầm cảm. Đây là thời điểm thích hợp để quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Có thể đạp xe vào buổi sáng để tận hưởng bầu không khí trong lành.

Tuổi Dậu

Phải duy trì tinh thần thoải mái, hãy cố gắng vượt qua sự mệt mỏi về thể chất bằng cách nghỉ ngơi một vài phút vào ban ngày. Bạn có thể bị nổi mụn, sẽ bị kích thích bởi tiêu hóa xấu. Kiềm chế thực phẩm đóng hộp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về vấn đề sức khỏe, tuổi Tuất nên chú ý bổ sung ma-giê, có thể việc thiếu hụt nguyên tố vi lượng này khiến bạn cảm thấy hơi căng thẳng hoặc bồn chồn. Nếu có những dấu hiệu này, tốt nhất nên đi khám để hỏi ý kiến bác sĩ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cần lưu ý chứng thiếu máu, thiếu dưỡng khí mà dẫn tới bệnh đau bao tử. Thời gian này người tuổi Hợi cần nhất là giữ ấm dạ dày và dưỡng sinh bằng ẩm thực. Thức ăn nên ấm, mềm, nhạt, dễ tiêu hóa. Bạn có thể nấu nhiều món nhưng phân lượng ít, ăn đúng giờ đúng lượng, kiêng ăn đồ sống nguội, cai thuốc kiêng rượu…

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.