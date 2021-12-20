Sức khỏe 12 con giáp ngày 21/12/2021: Tý cần ăn đủ bữa, Thân nên thư giãn nhiều hơn

Tử vi khuyên bạn nên dành thời gian ăn uống đầy đủ, dù công việc bận rộn cũng không được bỏ bữa nếu không sẽ chịu những ảnh hưởng xấu hơn đến bản thân mình.

Bên cạnh việc bổ sung dưỡng chất từ bên trong, tập luyện cũng là một cách để tuổi Sửu lấy lại sức khỏe tốt cho mình. Bạn nên dành thời gian cho việc rèn luyện cơ thể, bên cạnh đó là việc tập thể dục thường xuyên. Điều này sẽ giúp ta khỏe mạnh từ bên trong.

Bên cạnh việc bổ sung dưỡng chất từ bên trong, tập luyện cũng là một cách để tuổi Sửu lấy lại sức khỏe tốt cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bạn không nên giữ tâm trạng đau khổ, buồn bã triền miên. Chú ý rèn luyện thân thể để nâng cao hệ miễn dịch là biện pháp thiết thực cho bạn.

Tuổi Mão

Dành thời gian để kiên trì tập luyện, từ bỏ những thói quen sinh hoạt xấu thì bạn sẽ nhận được nhiều sự tốt đẹp hơn, và qua đó có thể đáp ứng được các nhu cầu của cơ thể mà vẫn bảo đảm chất lượng sức khỏe, cuộc sống của mình.

Tuổi Thìn

Mộc khí quá vượng khiến tình hình sức khỏe tuổi Thìn không được tốt cho lắm, con giáp này cần hết sức lưu ý điều chỉnh chế độ ăn uống, giờ giấc sinh hoạt sao cho hợp lí. Không nên thức quá khuya để làm việc hay bỏ bữa bởi điều đó sẽ khiến cơ thể ngày càng cạn kiệt mà thôi.

Tuổi Tỵ

Mộc khí vượng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh. Con giáp này nên chú ý ăn uống đúng giờ, chớ bỏ bữa dù công việc có nhiều đến đâu đi chăng nữa. Khi ăn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều đến công việc, bởi đó chính là một nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày. Hãy để giờ nào làm việc đấy.

Mộc khí vượng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày Thủy vượng, có những sa sút trong sức khỏe của tuổi bản mệnh. Con giáp này nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Việc kiếm tiền quan trọng, nhưng đừng vì mải mê làm ăn quên cả chăm sóc mình mà làm hại bản thân.

Tuổi Mùi

Về phương diện sức khỏe, con giáp này cần bảo vệ mình trước sự thay đổi của thời tiết và môi trường sống. Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan.

Tuổi Thân

Có vẻ như Tuổi Thân đang dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không có thời gian thư giãn, vui chơi hoặc giao lưu bạn bè, hãy cân đối lại sao cho hợp lý. Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi mới đạt được hiệu quả cao nhất. Hơn thế nữa, những cuộc gặp gỡ là phương thức hiệu quả để xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, Tuổi Thân nên biết tận dụng.

Tuổi Dậu

Một trong những bí quyết giữ gìn sức khỏe và tránh được những căn bệnh như: dạ dày, tăng cân, tim mạch, ngăn ngừa mệt mỏi là duy trì thói quen ăn uống đúng giờ. Ăn uống đúng giờ được xem là nguyên lý hoàn hảo cho sức khỏe phụ nữ.

Ăn uống đúng giờ được xem là nguyên lý hoàn hảo cho sức khỏe phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuổi Tuất ngày hôm nay khuyên bạn, nếu có vận động thể thao cũng nên vừa phải, tùy theo sức của mình, nên khởi động trước khi tập cường độ cao. Tránh những tư thế làm việc xấu như ngồi cong lưng quá lâu, hoặc bàn làm việc quá thấp. Cứ 1 tiếng đồng hồ bạn cần đổi tư thế khác. Không nên nằm giường quá mềm, lưu ý giản cân cần thiết, đặc biệt là phụ nữ.

Tuổi Hợi

Về sức khỏe khá ổn định, tuy nhiên bạn vẫn nên hạn chế các thực phẩm giàu chất béo và cholesterol, rượu, đều đầu độc gan và mật. Đặc biệt là những người bị sỏi mật. Vận động nhẹ trước khi ăn bạn đi lại vài bước, hoạt động nhỏ để kích thích dạ dày, mong muốn ăn uống.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.