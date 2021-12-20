Lục hợp quý nhân, Tài Tinh nhập mệnh, 3 con giáp này ngày 21/12/2021 thuận lợi kiếm tiền, đại cát đại lộc

Tử vi ngày 21/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này nhận lộc quý nhân, phú quý vinh hoa, không ai sánh bằng.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 21/12/2021, tài thần mang tới cho tuổi Mão những cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi. Người kinh doanh buôn bán được quý nhân giúp sức nên làm ăn thuận lợi, tiền bạc vào nhà nhiều như nước, lợi nhuận tăng cao ngoài dự kiến.

Trong khi đó, người làm công ăn lương bên cạnh thu nhập từ công việc chính có thêm khoản thu từ nghề tay trái, việc làm thêm được người quen giới thiệu. Con giáp này biết cách sắp xếp thời gian hợp lý nên luôn có thể cân bằng công việc chính phụ, thu nhập được duy trì ở mức dư dả.

Tài thần mang tới cho tuổi Mão những cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 21/12/2021 cho thấy, tuổi Thìn được cát tinh phù trợ, luôn cố gắng hết mình trong thời gian qua sẽ nhận được sự báo đáp xứng đáng. Con giáp này có thể được cấp trên khen thưởng hoặc để ý, cất nhắc vào những vị trí quan trọng hơn.

Cát tinh nhập cục, công việc của con giáp này trong ngày hôm nay cũng khá suôn sẻ. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Tinh thần trách nhiệm cao khiến tuổi Thìn được đánh giá cao.

Thìn được cát tinh phù trợ, luôn cố gắng hết mình trong thời gian qua sẽ nhận được sự báo đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 21/12/2021 mang đến những tin vui về đường tài lộc cho tuổi Ngọ. Con giáp này luôn biết tính toán trước sau nên không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền hiếm có. Nhờ vậy mà thu nhập được cải thiện nhanh chóng.

Cát tinh nhập cục, công việc của con giáp Ngọ trong ngày hôm nay cũng khá suôn sẻ. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Tinh thần trách nhiệm cao khiến tuổi Tuất được đánh giá cao.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luc-hop-quy-nhan-tai-tinh-nhap-menh-3-con-giap-nay-ngay-21-12-2021-thuan-loi-kiem-tien-dai-cat-dai-loc-442397.html