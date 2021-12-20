Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 21/12/2021: Sửu khó khăn, Tỵ nhảy vọt, Thân vô cùng thuận lợi

Bạn cần sớm tìm ra cách khắc phục tình hình này để công việc được trơn tru. Cuối năm có rất nhiều việc phải làm, nếu không có một lộ trình rõ ràng, bạn sẽ để tốn rất nhiều thời gian để làm những việc chưa cần thiết vào lúc này.

Công việc trong ngày bị ảnh hưởng ít nhiều và bạn khó nhận được kết quả như ý, công sức bỏ ra chưa được đền đáp xứng đáng. Có lẽ bản mệnh cần giữ thái độ nghiêm túc, bình tĩnh, có thể bàn luận trực tiếp với đồng nghiệp để có được phương pháp xử lý thích hợp.

Công việc trong ngày bị ảnh hưởng ít nhiều và bạn khó nhận được kết quả như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Tuổi Dần mất nhiều thời gian cho việc hoà hợp với mọi người xung quanh, kết quả không được như mong muốn dễ khiến bản mệnh nản lòng và muốn bỏ cuộc giữa chừng. Song, con giáp này nhanh chóng vực dậy tinh thần và có sự đột phá đáng kể.

Tuổi Mão

Đây không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này chuyển đổi công việc hay mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Ngoài ra, tử vi còn dự báo người tuổi Sửu dễ mắc sai lầm bởi sự chủ quan, cẩu thả trong giai đoạn này.

Tuổi Thìn

Khả năng lãnh đạo gặp thời cơ tốt nên được phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp tin tưởng, tuổi Dần như được tiếp thêm động lực để đối diện với những thách thức nối tiếp nhau phía trước.

Tuổi Tỵ

Sự thông minh và nhanh trí là hai yếu tố quan trọng góp phần vào những bước nhảy vọt ngoạn mục của người tuổi Tỵ. Bên cạnh đó, con giáp này đừng quên gửi lời cảm ơn tới những người đã hết lòng giúp đỡ mình trong giai đoạn khó khăn.

Sự thông minh và nhanh trí là hai yếu tố quan trọng góp phần vào những bước nhảy vọt ngoạn mục của người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tương lai mở ra với vô vàn những cơ hội mới, thành tựu mới càng tiếp thêm động lực phấn đấu ở người tuổi Ngọ. Khởi đầu êm xuôi không cho phép con giáp này có sự chủ quan, lơ là và coi thường người khác.

Tuổi Mùi

Cơ hội không dành riêng cho bất cứ ai, nhưng không phải tự nhiên mà có được. Ngoài việc sáng suốt nắm bắt thời cơ trước mắt thì con giáp này cũng nên tự tạo cơ hội cho bản thân. Ngoài ra, tuổi Mùi đừng quên việc học hỏi và lắng nghe ý kiến góp ý của người khác cũng quan trọng không kém.

Tuổi Thân

Công việc càng về cuối năm càng tiến triển thuận lợi, nhờ vậy mà thu nhập trong ngày tăng lên trông thấy. Về cơ bản vận trình tài lộc vô cùng tươi sáng với cả những người làm kinh doanh, buôn bán khi đơn hàng và khách hàng tấp nập, bản mệnh làm không ngơi tay, lợi nhuận thu về vượt ngoài mong đợi.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, đó là nhờ vào sự thông minh cũng như khả năng lên kế hoạch hiệu quả. Ngoài những yếu tố chủ quan thì yếu tố thời cơ, may mắn cũng giữ vai trò không kém phần quan trọng trong việc thành công của con giáp này.

Vận trình sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, đó là nhờ vào sự thông minh cũng như khả năng lên kế hoạch hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tinh thần đầy hứng khởi và lòng say mê công việc giúp người tuổi Tuất hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bản mệnh nên tự lượng sức mình nếu không muốn ảnh hưởng tới tinh thần, thể trạng.

Tuổi Hợi

Mặc dù nhận được sự tương trợ của quý nhân và sự hậu thuẫn từ gia đình nhưng con giáp này chưa biết tận dụng thời cơ trước mắt. Bản mệnh có xu hướng chọn lựa hướng đi an toàn và điều này sẽ khó đem lại những kết quả đột phá.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.