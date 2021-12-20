Bước vào tháng 12 âm lịch, 3 con giáp này rũ bỏ vận xui, may mắn ngập tràn, phức lành kéo đến

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 23:36

Tháng 12 âm lịch cũng là tháng cuối cùng trước khi sang năm mới, 3 con giáp này sẽ dễ dàng gặt hái được thành công, tiền tài vật chất, hái lộc được lộc, hái vàng được vàng.

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, năm vừa qua, cuộc sống những người tuổi Hợi sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ. Người tuổi Hợi vốn không quá tham vọng nhưng họ sẽ gặp được nhiều may mắn và phước lành. Những tháng đầu năm, tuổi Hợi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng không đáng kể.

Thế nhưng, vào tháng 12 âm lịch này, cuộc sống tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi tích cực, sự nghiệp suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Chưa hết, nếu như tuổi Hợi gặp được quý nhân, thì họ sẽ tìm được cơ hội làm giàu tuyệt vời.

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Từ tháng 12 âm lịch này, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, không những được thần tài chiếu cố nồng hậu mà sự nghiệp cũng có khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, năm 2021 là một năm có nhiều triển vọng đối với những người tuổi Mão. Đầu năm tuổi Mão cũng đã đối mặt với nhiều khó khăn như những người khác, nhưng cuối năm vận may sẽ bất ngờ lội ngược dòng.

Cụ thể, từ tháng 12 âm lịch này, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, không những được thần tài chiếu cố nồng hậu mà sự nghiệp cũng có khởi sắc. Cuối năm nay đầu năm sau, tuổi Mão chỉ cần gặp được cơ hội tốt là phải nắm bắt, có khi những năm tháng sau giàu có viên mãn không ai sánh bằng.

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Tháng 12 âm lịch này, sự nghiệp và tài vận của tuổi Dần sẽ ổn định, mọi việc vận hành trơn tru suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp có nói, năm qua là một năm có nhiều biến cố đối với nhiều người, và tuổi Dần cũng không ngoại lệ. Những tháng đầu năm tuổi Dần cũng đã cố gắng rất nhiều để cải thiện cuộc sống, cải thiện những gian truân từ những năm trước, nhưng những tháng cuối năm tới đây, vận may của tuổi Dần cũng sẽ có khởi sắc.

Cụ thể, tháng 12 âm lịch này, sự nghiệp và tài vận của tuổi Dần sẽ ổn định, mọi việc vận hành trơn tru suôn sẻ. Nếu như may mắn gặp được quý nhân thì cuộc sống tuổi Dần xác định sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi ngày 21/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này nhận lộc quý nhân, phú quý vinh hoa, không ai sánh bằng.

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