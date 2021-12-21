Qua Tết Dương lịch 2022, 3 con giáp này cũng 'qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai', vận đỏ lung linh, lộc toàn thiện mỹ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 14:28

Tử vi 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này chỉ cần qua Tết Dương lịch 2022 sẽ nắm bắt được thời cơ đổi đời, mọi xui xẻo, buồn phiền ở năm cũ đều biến mất, chừa chỗ cho tiền tài và vận may.

Tuổi Thân

Khát khao làm giàu sẽ là động lực để người tuổi Thân thử thách chính mình với một cơ hội mang tính bước ngoặt. May mắn là Thần Tài sẽ đứng về phía con giáp này dù đang có ý định làm bất cứ điều gì. Thậm chí, “liều ăn nhiều”, người tuổi Thân sẽ thu về lợi nhuận, nhận được lộc lá tương ứng với nỗ lực mình đã bỏ ra.

Vận đỏ của con giáp này sẽ rực rỡ nhất từ sau Tết Dương lịch 2022. Hãy chú ý nắm bắt những cơ hội ập tới để trở thành một trong những con giáp giàu có nhất trong dịp cuối năm Kỷ Hợi.

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Vận đỏ của con giáp này sẽ rực rỡ nhất từ sau Tết dương lịch 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài vận của người tuổi Tuất sẽ càng phất cao nếu con giáp này bỏ bớt những quy tắc hà khắc đang tự áp đặt với bản thân trong công việc. Theo tử vi, qua khỏi Tết Dương lịch 2022 là thời điểm măn mắn cho người tuổi Tuất thăng tiến, tạo ra bước đột phá trong công việc.

Ở năm 2022, con giáp này sẽ dốc toàn lực để làm giàu. Thực tế, Thần Tài đã “rót lộc” từ từ. Người tuổi Tuất cần đảm nhận nhiều công việc để có nhiều khoản thu, tích lũy một con số lớn. Vận may của con giáp này sáng nhất khi xuất hiện quý nhân phương xa. Một tin vui vào đầu năm 2022 cũng khiến vận trình tài lộc của người tuổi Tuất viên mãn hơn bao giờ hết.

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Một tin vui vào đầu năm 2022 cũng khiến vận trình tài lộc của người tuổi Tuất viên mãn hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chính là con giáp “theo tiền tiền chạy, phớt tiền tiền theo”. Càng về cuối năm, con giáp này càng không còn đặt nặng và coi trọng chuyện tiền bạc. Thế nhưng, vận may lại tích cực theo đuổi người tuổi Dậu, không chỉ tài lộc mà bao gồm cà may mắn về tình duyên.

Ai sinh năm Dậu sẽ nhận được một khoản tiền lớn từ công việc tay trái, được trả nợ hoặc được quý nhân cho tiền, tặng một quà có giá trị với số tiền “khủng”. Tuy nhiên, người tuổi Dậu vì không chú ý tới tiền bạc nên có khuynh hướng tiêu pha phóng khoáng. Cần lập kế hoạch chi tiêu để qua Tết Dương lịch vẫn dư giả, rủng rỉnh thì qua Tết Dương lịch 2022 mọi sự sẽ hanh thông.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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