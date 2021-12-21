Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 22/12/2021: Sửu gặp trục trặc, Ngọ phức tạp, Tuất xảy ra tranh chấp

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 23:17

Tử vi về công danh sự nghiệp 12 con giáp cho thấy, mỗi con giáp đều có vấn đề riêng về công việc cần giải quyết.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra có nhiều áp lực. Không ít rắc rối tìm đến và cản đường con giáp này trong công việc, nhưng may mắn là bản mệnh vẫn giữ được sự bình tĩnh nên kiểm soát được tình hình. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá cho những người này trong thời gian tới.

Tuổi Sửu

Công việc trục trặc khiến tâm trạng của những chú Trâu vô cùng bất ổn. Bạn dễ cáu giận hơn, thậm chí còn trút giận lên người không liên quan. Con giáp này chẳng quan tâm quá nhiều đến cảm nhận của đối phương nên có những lời lẽ vô tâm, thiếu suy nghĩ, khiến cho người ấy tổn thương rất nhiều.

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Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy. Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì con giáp này còn đưa ra được khá nhiều ý tưởng mới lạ. Những người làm nghệ thuật bắt đầu định vị được bản thân và xác định con đường sự nghiệp phía trước cho mình.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Công việc đón nhận khá nhiều tín hiệu tích cực, người làm kinh doanh tìm được đối tác đáng tin cậy. Hứa hẹn đây là dấu mốc đáng nhớ giúp tuổi Mão tìm được cho mình chỗ đứng tốt hơn trong công việc.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi đủ đường. Các kế hoạch đều đi theo dự tính của người tuổi này, đây là kết quả của việc xây dựng kế hoạch cụ thể và hợp lý. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần tính toán dần tới các dự án tiếp theo.

Tuổi Tỵ

Bản mệnh chẳng còn cảm thấy hứng thú với công việc khi mà bao nhiêu công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng thành công cốc. Chán nản càng khiến cho những chú Rắn có xu hướng buông xuôi, chểnh mảng, cấp trên đang không hài lòng cho lắm về biểu hiện này của bạn đâu.

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Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối phức tạp. Con giáp này dù làm việc gì cũng cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình nếu không muốn vướng vào chuyện thị phi. Có những mối quan hệ không thể duy trì và gìn giữ được, cơ hội theo đó cũng mất đi nhiều.

Tuổi Mùi

Công việc nảy sinh một vài trở ngại nhưng nhìn chung đều không gây ra hậu quả nặng nề nào do có quý nhân hỗ trợ. Tuy nhiên, bản mệnh không nên phụ thuộc hay dựa dẫm vào người khác mà hãy tự trau dồi tri thức cho bản thân.

Tuổi Thân

Vốn là con giáp thông minh, sáng trí nhưng tính cách bảo thủ, ngạo mạn gây ra cho bản mệnh khá nhiều xung đột trong các mối quan hệ xã giao. Tuổi Thân không được lòng những người xung quanh nên khó tìm được sự ủng hộ cho mình.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu không thể kiểm soát tốt tâm trạng của mình vì những rắc rối không đâu liên tục tìm đến. Đừng quên giận cả mất khôn, nếu không muốn gây ra những quyết định sai lầm thì cần kiểm soát tốt tâm tình bản thân.

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Thìn Tuất Tương Xung mang điềm tranh chấp lợi ích cá nhân với người tuổi Tuất trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thìn Tuất Tương Xung mang điềm tranh chấp lợi ích cá nhân với người tuổi Tuất trong hôm nay. Công việc trì trệ, ứ đọng vì những xung đột mang tính cá nhân. Công việc chung nhưng đùn đẩy, mạnh ai nấy làm, sớm muộn gì cũng gây ảnh hưởng tới lợi ích tập thể, chẳng ai là người tránh được liên quan.

Tuổi Hợi

Khó khăn không khiến tuổi Hợi nản lòng mà còn tiếp thêm cho con giáp này nguồn động lực to lớn. Ngoài ra, người tuổi này cần học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của những người xung quanh để có thể dễ dàng tiến bộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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