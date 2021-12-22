Sau lễ Giáng Sinh: 3 con giáp này nhận lộc trời ban, sắm nhà sắm đất, tài sản bạc tỷ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, sau lễ Giáng Sinh này, 3 con giáp sau đây sẽ giàu lên nhanh chóng, phú quý sum vầy, vận may lan tỏa.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất càng về cuối tháng càng dễ phát tài. Vốn dĩ tài vận trong tháng 12 của con giáp này đã khá lý tưởng rồi, nhưng tài lộc sau lễ Giáng Sinh này lại không ngừng tăng tiến. Con giáp này luôn đam mê và chạy theo đam mê nên có thể mới chống đỡ trước những cám dỗ của cuộc sống, trở ngại ở trước mắt. Để có được thành công, bạn cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được thành quả như ngày hôm nay.

Lời khuyên để con giáp này đạt được mục tiêu đề ra của mình chính là phải kiên trì. Chỉ có sự kiên trì mới giúp bạn quyết tâm chiến đấu đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu biết nắm bắt thời cơ, có khả năng con giáp này sẽ trở thành đại gia chỉ trong một đêm.

Lời khuyên để con giáp này đạt được mục tiêu đề ra của mình chính là phải kiên trì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn là những người cần mẫn và siêng năng. Ban đầu, con giáp này phải chịu khá nhiều vất vả, mệt nhọc trăm bề. Thế nhưng, sau đó con đường công danh của bản mệnh sẽ “thuận buồm xuôi gió”.

Từ sau lễ Giáng Sinh trở đi, cuộc sống của người cầm tinh con khỉ sẽ luôn rộn ràng, biến động theo chiều hướng tích cực, mang tính đột phá lớn. Thiên thời địa lợi nhân hòa chính là điều kiện cần và đủ để người tuổi Thân có cơ hội “thay da đổi thịt”.

Từ sau lễ Giáng Sinh trở đi, cuộc sống của người cầm tinh con khỉ sẽ luôn rộn ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng 12 này có thể coi là đỉnh điểm của tài lộc của người tuổi Tý. Không chỉ có các ngôi sao may mắn chiếu mệnh mà con đường thăng quan, tiến chức cũng sẽ đến rất nhanh.

Vì thế số dư tài khoản của con giáp này chỉ có tiến không có lùi, có thể kiếm bộn tiền chỉ trong một thời gian ngắn. Đồng thời, họ cũng có nhiều bạn bè thân thiết và nhiều mối quan hệ xã hội, đối tác làm ăn. Sau lễ Giáng Sinh tới đây, vận tài lộc của người cầm tinh con chuột cực thịnh vượng, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi lộc lá bủa vây.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-le-giang-sinh-3-con-giap-nay-nhan-loc-troi-ban-sam-nha-sam-dat-tai-san-bac-ty-442564.html