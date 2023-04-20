Được Thần Tài ưu ái, sau 3 ngày nữa, 3 tuổi này nắm được thời cơ vàng, mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến đáng mừng

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 18:05

Nhìn chung điềm báo tử vi cho thấy, 3 con giáp này đang có những thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp vào ngày sau 3 ngày nữa.

Tuổi Tị 

 

 

Được Thần Tài ưu ái, sau 3 ngày nữa, 3 tuổi này nắm được thời cơ vàng, mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến đáng mừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tỷ Kiên xuất hiện, người tuổi Tị càng thêm tự tin và vững tâm theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp của mình. Cát tinh này cũng mang tới những cơ hội thuận lợi để những chú Rắn thể hiện được bản thân đúng lúc trước cấp trên, được tạo thêm điều kiện phát triển, rất có lợi cho đường tiến thân của bạn. 

Nhìn chung điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh đang có những thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp sau 3 ngày nữa. Nếu tiếp tục giữ vững trạng thái tinh thần như hiện giờ, con đường tương lai của bạn sẽ rất tươi sáng. Ngoài ra, bạn cũng nên mở rộng các mối quan hệ để chạm tay tới nhiều cơ hội phát triển hơn nữa trong công việc.

 

Thu nhập của tuổi Tị ở thời điểm này nhìn chung vẫn ổn định, do đó tiền bạc tạm thời không phải là nỗi lo của bạn trong ngày hôm nay. Nếu muốn dư dả hơn nữa, tất nhiên bạn sẽ cần nỗ lực nhiều hơn và thời gian rảnh cũng sẽ bị cắt giảm. Bên cạnh đó, bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu về cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý hơn.

Tuổi Mão 

Sau 3 ngày nữa, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, có môi trường phát triển đặc biệt thuận lợi, bước chân ngày càng vững vàng. Về mặt tài chính, đây là thời điểm để họ nhận được nhiều hơn những cơ may về tài lộc. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên tiết kiệm thay vì chi tiêu hoang phí.‏

‏Có sự tương trợ từ những người xung quanh, người tuổi Mão dễ phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng cao. Điều quan trọng là giữ tầm nhìn rộng mở, từ đó đưa ra các quyết định chính xác, dẫn đường tới thành công. Khi đạt được tiến bộ đều đặn, họ sẽ gặt hái được nhiều tiền hơn nữa trong tương lai, cuộc sống sung túc và viên mãn trông thấy.‏

Tuổi Sửu

Được Thần Tài ưu ái, sau 3 ngày nữa, 3 tuổi này nắm được thời cơ vàng, mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến đáng mừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

‏Các bạn cầm tinh con trâu nổi bật với tính hăng say trong lao động, họ làm việc chăm chỉ và có sự kiên trì của riêng mình, tuy nhiên, do cách xử sự chưa được khéo léo nên đôi lúc đã bỏ lỡ cơ hội trong công việc. Mặc dù vậy, tuổi Sửu là những người vô cùng bền bỉ, dựa vào sự nỗ lực không ngừng của bản thân, khả năng cao họ sẽ không ngừng bứt phá. ‏

‏Trong tương lai, nếu có thêm không gian để phát huy hết khả năng của mình trong công việc, các bạn tuổi Sửu sẽ càng được cấp trên coi trọng. Sau 3 ngày nữa, người tuổi Sửu sẽ có nhiều điều kiện hơn để sự nghiệp cất cánh và thăng tiến nhanh chóng, vận thế cũng nhờ vậy mà không ngừng tăng cao.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

10 ngày cuối tháng 4 này, các con giáp sau giàu không báo trước, vận thế đi lên, đại phú đại quý

10 ngày cuối tháng 4 này, các con giáp sau giàu không báo trước, vận thế đi lên, đại phú đại quý

10 ngày cuối tháng 4, 3 tuổi này sẽ có thu hoạch tốt về sự nghiệp, công việc thêm phần ổn định, thu nhập tăng cao, đem tới sự vừa lòng thỏa ý, an tâm công tác lâu dài.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 12 con giáp bói vui 3 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui