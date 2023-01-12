Đúng Tết ông Táo: Thần tài ban lộc tới tấp, 3 con giáp vận may bùng nổ, tiền tỷ vào tay nhờ trúng số lớn, cuộc đời dệt gấm thêu hoa

Tâm linh - Tử vi 12/01/2023 05:00

Tử vi phương Đông dự báo từ ngày 23 tháng Chạp, 3 con giáp có tên dưới đây sẽ có vận trình mới mẻ hứa hẹn gặt hái thành công rực rỡ.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, 23 tháng Chạp, tuổi Tỵ chỉ cần bỏ thời gian và tập trung hết sức lực vào công việc thì có thể thu về kết quả ưng ý, thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi. So với những tháng trước, thu nhập của người tuổi Tỵ có dấu hiệu tăng lên.

Từ thời điểm này đến Tết Nguyên đán, tuổi Tỵ đón vận may bất ngờ. Bản mệnh có thể nhận một khoản tiển không báo trước, có thể là thưởng nóng hoặc trúng số, trúng thưởng. Đây là lúc thần may mắn ưu ái nên tuổi Tỵ làm gì cũng suôn sẻ, liên tục gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp.

Đúng Tết ông Táo: Thần tài ban lộc tới tấp, 3 con giáp vận may bùng nổ, tiền tỷ vào tay nhờ trúng số lớn, cuộc đời dệt gấm thêu hoa - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sinh ra với sức mạnh bền bỉ, tự tin đi qua bão tố mà không cần nhở vả vào bất kì thế lực nào. Con giáp Sửu có tính tình hiền hậu, chất phác thật thà nên có thể nói rằng đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, dù là lâm vào hoàn cảnh khó khăn nào cũng có quý nhân hiện thân nâng đỡ.

Đúng Tết ông Táo: Thần tài ban lộc tới tấp, 3 con giáp vận may bùng nổ, tiền tỷ vào tay nhờ trúng số lớn, cuộc đời dệt gấm thêu hoa - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Từ ngà 23 tháng Chạp là thời điểm dễ gặt hái được thành công của tuổi Sửu, làm ăn phát đạt nên hầu bao rủng rỉnh. Bản mệnh tha hồ tính đến chuyện sắm Tết linh đình, mọi muộn phiền tan biến mà làm gì cũng trở nên dễ dàng.

Với những người làm ăn kinh doanh càng về cuối năm càng gặp được vận khí êm đẹp, bán hàng "đắt như tôm tươi" giải quyết triệt để tình trạng tồn kho bấy lâu nay. Với những ai làm công ăn lương dễ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng trao quyền ở một vài vị trí mới mẻ.

Trong những ngày vận khí đang tăng mạnh bản mệnh nên có những kế hoạch thay đổi phương án kinh doanh, đẩy mạnh tiến độ cuối năm ắt sẽ gặt hái được thành quả như ý muốn.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ. Trong công việc, bản mệnh luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. Vậy nên, nhiều người muốn hợp tác làm ăn với người tuổi Dần.

Đúng dịp Tết Ông Táo, sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều bước phát triển vượt bậc. Bản mệnh biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời – địa lợi – nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp. Thời điểm này, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ hội việc làm, cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh mới. Nắm bắt đúng được cơ hội phù hợp với bản thân, Dần sẽ đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Trong thời gian này, Dần có thể gặp nhiều khó khăn và thử thách trong công việc. Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan và những nỗ lực không biết mệt mỏi, Dần từng bước vượt qua khó khăn. Người làm kinh doanh lớn hay chỉ buôn bán nhỏ cũng có nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng. Bản mệnh bán được nhiều đơn hàng, chốt được nhiều hợp đồng nên thu lời lớn, tiền bạc chật két.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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