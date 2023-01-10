Đếm ngược đến Giao thừa 2023: 3 con giáp may mắn thăng hoa, vạn điều bất ngờ, tiền tài như ý, sang năm mới chắc chắn làm sếp lớn

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 06:06

Từ giờ Tết Nguyên đán, những con giáp này liên tiếp đón vận may, tài lộc, vạn sự như ý.

Tuổi Mão

Nhờ được Thần Tài ban vía mà người tuổi Mão dễ dàng giành được các hợp đồng lớn trong công việc. Mặc dù là những người thông thạo, ham học hỏi nhưng tuổi Mão vẫn cần thêm sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mới có thể hoàn thành công việc được giao. Với tình cách thân thiện, hoà đồng, không khó để họ nhận được sự yêu mến của bạn bè, đồng nghiệp nên dù khó khăn đến mấy cũng có thể thành công.

Từ giờ tới Tết Nguyên đán, người tuổi Mão nhờ thể hiện tốt trong công việc mà tiền bạc cũng rủng rình hơn. Ngoài ra, họ cũng biết cách chi tiêu hợp lý nên không lo “nghèo đói” trong Tết này.

Đếm ngược đến Giao thừa 2023: 3 con giáp may mắn thăng hoa, vạn điều bất ngờ, tiền tài như ý, sang năm mới chắc chắn làm sếp lớn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Từ giờ tới Tết Nguyên đán, tuổi Mùi có vận trình tương đối tốt đẹp. Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng suôn sẻ. Trong công việc, tuổi Mùi có thể hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thu về thành quả tốt. Nhờ đó, thu nhập của bản mệnh cũng có dấu hiệu khởi sắc.

Tất nhiên, khi đảm nhận nhiều nhiệm vụ hay những nhiệm vụ quan trọng thì áp lực sẽ càng tăng lên. Tuổi Mùi cần không ngừng nỗ lực, nâng cao trình độ, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của công việc. Nhờ đó, thành quả sẽ càng tốt hơn, tương lai càng rộng mở.

Đếm ngược đến Giao thừa 2023: 3 con giáp may mắn thăng hoa, vạn điều bất ngờ, tiền tài như ý, sang năm mới chắc chắn làm sếp lớn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách cương trực, thẳng thắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, lại có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến. Bản mệnh có nhiều tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Tuổi Dần đã muốn làm gì thì sẽ cố gắng tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

Từ giờ tới Tết Nguyên đán, tuổi Dần có cát tinh chiếu mệnh nên sớm thoát khỏi vận xui, đón may mắn đến nhà. Người làm ăn kinh doanh kiếm được nguồn hàng tốt, chốt hợp đồng quan trọng, có thêm cơ hội thu về lợi nhuận lớn.

Người buôn bán nhỏ cũng có cơ hội phát triển nhờ nhu cầu mua sắm tăng lên. Người làm công ăn lương cũng có công việc phù hợp với bản thân, thể hiện được năng lực với cấp trên và đồng nghiệp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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