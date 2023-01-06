Top 3 con giáp đỏ nhất tháng đầu năm 2023, tình duyên thắm đượm, gặp người như ý, sự nghiệp thăng hoa, vạn sự cát tường

Với sự tự tin và bản lĩnh hơn người, tuổi Mùi nhanh chóng trở thành một chỗ dựa vững chắc cho những người xung quanh. Nhờ được sự yêu mến của cấp trên, đồng nghiệp nên mỗi lần gặp khó khăn, tuổi Mùi thường được giúp đỡ khá nhiệt tình. Nếu đứng trong vai trò một người lãnh đạo, con giáp này cũng rất biết cách dẫn dắt mọi người đi theo đúng hướng và nhiệt tình chỉ dẫn, vì thế luôn được những cộng sự tin tưởng, nể phục.

Mặc dù kiếm được không ít tiền, thế nhưng tuổi Mùi cần lập cho bản thân một kế hoạch chi tiêu cụ thể và hợp lý để tránh “sa đà” vào những món đồ đắt đỏ. Chỉ có mua sắm hợp lý mới giúp con giáp này có một cái tết Quý Mão 2023 sung túc, đầy đủ mà không lo lãng phí.

Tháng đầu năm 2023, tài chính của người tuổi Mùi sẽ tăng nhanh chóng mặt. So với mục tiêu ban đầu đề ra, kế hoạch của họ không chỉ hoàn thành trước thời gian và còn vượt xa. Vì thế mà dù là công việc chính hay công việc làm thêm thì con giáp này cũng đều thu về một khoản tiền kha khá.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Họ là những người tương đối “lạnh nhạt” với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên trong năm 2023, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được khá nhiều tài lộc. Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong thời gian tới, người tuổi Sửu có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui nếu độc thân sẽ có ý trung nhân. Nếu có đôi có cặp thì thêm phần gắn kết viên mãn. Lời khuyên cho người tuổi Sửu là nên chớp lấy cơ hội ngàn năm có 1 này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai thêm phần rực rỡ.

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là những người chăm chỉ, giản dị và kiên định. Trong cuộc sống, họ giàu ý chí vươn lên và sống có trách nhiệm.

Con giáp tuổi này có nhãn quan tinh tường và tư duy nhạy bén. Đó là lý do khiến họ sẽ thành công nếu theo đuổi lĩnh vực kinh doanh.

Có thể nói, năm 2022 là khoảng thời gian con giáp tuổi Tuất đạt tới thành công mới trong sự nghiệp. Đầu năm nay, họ được quý nhân phù trợ nên có cơ hội học hỏi thêm kỹ năng, nắm bắt nhiều cơ hội.

Những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Trong khi đó, đến cuối năm, con giáp tuổi Tuất lại có thêm các dự án, cơ hội đầu tư sinh lời, dự báo sẽ có thể tăng cao thu nhập.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.