Qua hôm nay (Rằm tháng Chạp): 3 con giáp hốt trọn lộc trời, làm đâu trúng đó, phát tài phát lộc, đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 06/01/2023 11:20

Qua Rằm tháng Chạp, con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm về một cái tết ấm no, sung túc.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Ngọ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè.

Qua hôm nay, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Ngọ rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ 2022, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Qua hôm nay (Rằm tháng Chạp): 3 con giáp hốt trọn lộc trời, làm đâu trúng đó, phát tài phát lộc, đón Tết linh đình - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Nhờ được Chính Tài nâng đỡ mà người tuổi Tỵ làm gì cũng thuận lợi. Họ không chỉ được quý nhân nâng đỡ, che chở khi gặp khó khăn mà còn có thêm nhiều cơ hội đầu tư “béo bở”. Trong công việc, con giáp này không cần gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Công việc hanh thông cũng giúp tuổi Tỵ có thêm thời gian và sự thoải mái để bắt tay vào các dự án mới.

Dù là thời điểm cuối năm nhưng con giáp này vẫn nhận được nhiều lời mời đầu tư tiềm năng. Chỉ cần cân nhắc kĩ và nỗ lực hết mình thì tuổi Tỵ hoàn toàn có cơ hội phát tài phát lộc trong năm sau.

Qua Rằm tháng Chạp, con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm về một cái tết ấm no, sung túc. Những khoản tiền đạt được từ nhiều công việc khác nhau trong thời gian vừa qua sẽ giúp họ có khả năng mua sắm cho bản thân và gia đình các món đồ điện tử, nội thất có giá trị. So với những tuổi khác thì tuổi Tỵ không cần chi tiêu quá tiết kiệm vì ví tiền của họ lúc nào cũng “căng phồng” mà chẳng cần làm việc quá vất vả.

Qua hôm nay (Rằm tháng Chạp): 3 con giáp hốt trọn lộc trời, làm đâu trúng đó, phát tài phát lộc, đón Tết linh đình - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên qua Rằm tháng Chạp, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được khá nhiều tài lộc.

Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong thời gian tới, người tuổi Sửu có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui nếu độc thân sẽ có ý trung nhân. Nếu có đôi có cặp thì thêm phần gắn kết viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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