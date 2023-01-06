Vào ngày Rằm tháng Chạp, 3 tuổi hợp vía thần Tài, trúng số dễ như chơi, lại làm ăn gặp thời, tiền tài như ý, vạn sự cát tường

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất hào phóng, bộc trực, vui vẻ, hoạt bát, hay nói hay cười. Con giáp này thường rất thẳng thắn, có sao nói vậy.

Ngày Rằm tháng này, người tuổi Tý có nhiều chuyện vui, tài lộc vượng phát. Cuộc sống của họ thú vị hơn tưởng tượng. Trong công việc, họ nhận thêm được nhiều dự án, cơ hội làm thêm, thăng ca.

Đôi khi, họ làm mất lòng người khác. Người tuổi Tý cũng giàu lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Ngoài ra, họ cũng đừng ngần ngại tham gia các khóa học để nâng cao trình độ. Người tuổi Tý cần nhớ rằng làm việc chăm chỉ chính là nền tảng để nâng cao trình độ.

Cũng bởi việc làm việc chăm chỉ nên con giáp này có thể nâng cao thu nhập cá nhân, tiền đồ rộng mở. Người tuổi Tý được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh, đón Tết an khang, thịnh vượng.

Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tam Hợp giúp Dần cảm thấy rất hăng hái khi bắt tay vào công việc được giao, làm gì cũng rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Lộc đến cứ thế mà hưởng.

Trong khoảng thời gian vừa qua Dần phát triển không mấy suôn sẻ, mặc dù đã cố gắng hết sức để được nhiều người tán thành và rất chăm chỉ trong công việc nhưng tính cách kiệm lời và gò bó khiến họ không thể hiện được sức mạnh của mình. Điều này cũng khiến cơ hội kiếm tiền bị tuột mất.

Thời gian gần đây vì gánh nặng cơm áo gạo tiền nên Dần đã mạnh dạn hơn và vô cùng chăm chỉ thể hiện năng lực của bản thân, không để người khác cướp mất cơ hội làm ăn của mình. Từ ngày Rằm tháng này, Dần có lộc buôn bán Tết cũng thuận lợi hơn.

Dần tự tin trước những thử thách mới, dù sẽ gặp không ít khó khăn nhưng sự giúp đỡ thân thiện của đồng nghiệp và sự ủng hộ hết mình của gia đình sẽ khiến Dần dũng cảm tiến lên phía trước.

Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tuổi Tý may mắn được Chính Quan nâng đỡ nên vạn sự hanh thông, công việc gặp nhiều may mắn. Mọi sự rắc rối của thời điểm trước đó được giải quyết tường tận, đâu ra đấy nhờ tính toán kĩ lưỡng, nhanh nhạy.

Ngày này rất có lợi cho những người nào tham gia thi cử, xin việc hoặc tìm kiếm mối làm ăn bởi được Chính Ấn chiếu mệnh mang đến tin vui bất ngờ.

Với những ai đang chuẩn bị giấy tờ để xuất ngoại rất có thể trong ngày này được chấp thuận, gặp may mắn trong các khâu xin dấu. Vận may đang nở rộ với Tý thế nên đừng chần chừ mà hãy cứ mạnh dạn làm những gì bản thân mình cho là tốt nhất.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.