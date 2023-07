Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Qua đêm nay, cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết những người tuổi Dậu sẽ có vận trình vô cùng may mắn trong tháng 12 âm lịch này. Qua đêm nay, Dậu sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Qua đêm nay, Dậu sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức.

Quý nhân có thể chính là người được tuổi Dần giúp đỡ trước đây, cảm kích tấm lòng phước đức mà đưa tay giúp đỡ lại lúc hiểm nghèo.

Tuổi Thân

Tử vi trong tháng 12 Âm lịch những người tuổi Thân là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Những người tuổi Dậu nếu đang làm kinh doanh buôn bán thì càng trở nên thăng hoa phát tài tiền bạc, các hợp đồng khách hàng lớn tự tìm đến khiến cho người tuổi Dậu càng trở nên giàu có.

Với người làm công ăn lương thì càng nỗ lực càng trở nên phát tài giàu có, được cấp trên tin tưởng cất nhắc lên vị trí mới.

Chỉ qua đêm nay thôi, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, trước Tết Nguyên Đán, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng.

