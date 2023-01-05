Tử vi tuổi Mão 2023 cho thấy, vốn gặp hạn năm tuổi, thách thức chờ đón Mão trong năm 2023 này là không ít và cũng chẳng hề dễ dàng song bản mệnh rất biết cách để vượt lên trên những gì số mạng đã an bài. Sẽ có những thời điểm Mão bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại còn khá thiếu hụt, cảm giác thất vọng xâm chiếm khiến bạn bỗng sinh nghi ngờ về con đường mình đang theo đuổi. Nhưng cảm giác tiêu cực đó chỉ mang tính chất tạm thời, bởi Mão sẽ tự vực mình dậy rất nhanh.

3 ngày liên tiếp tới đây, Cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí. Người tuổi Mão thông minh, chăm chỉ, luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn bởi bạn luôn tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thực tế là vận trình xuyên suốt năm không hề quá xấu, vẫn xuất hiện những cơ hội tốt để đương số nắm bắt. Khi đã tìm được cách thích nghi linh hoạt, những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Mão nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay, vận may nhiều không kể xiết.

Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ cũng là một trong những con giáp được Phật Bà che chở trong năm 2023. Con giáp này vốn biết cách gây thiện cảm với người khác bởi cách ứng xử biết điều, hào hiệp. Có lẽ chính bởi phép sống có trước có sau, biết nhìn nhận sự thật nghiêm túc mà được nhiều người mến yêu.

Từ khi lớn lên con giáp này đã ẩn chứa trong mình biết bao tham vọng, không thích an phận thủ thường, luôn thích được khám phá để đột phá nên bản mệnh cũng có không ít lần vấp ngã.

Năm 2023 cũng là một phen vất vả với tuổi Tỵ nhưng bản mệnh biết biến thách thức thành cơ hội mà tìm ra hướng đi đúng đắn, càng trải qua sóng gió lại càng gai góc, kiên cường, thậm chí đưa cuộc đời lên một tầm cao mới trở thành người có chức có quyền.

3 ngày liên tiếp tới đây (6, 7, 8/12) được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cầu được ước thấy, từ đó mà cuộc sống thăng hoa, tích cóp một khoản tiền khủng cho tương lai.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Khỉ vận dụng trí não rất giỏi, có khả năng diễn đạt tốt. Con giáp này giỏi giao tiếp và có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Con giáp này hợp làm chủ hơn làm thuê. Với số vốn ít ỏi khi khởi nghiệp, họ sẽ gây dựng được sự nghiệp thành công. Người tuổi này có nhiều tài lẻ, nhiều tiềm năng và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

3 ngày liên tiếp (6, 7. 8/12), con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến, kiếm thêm thu nhập. Họ có thể có thêm công việc, dự án mới hoặc cơ hội đầu tư sinh lời.

Con giáp này được quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Những người đang có ý định chuyển việc thì cũng tìm được công việc với môi trường làm việc tốt và chế độ đãi ngộ cao.

Đối với con giáp tuổi Thân, đây sẽ là thời điểm để họ đột phá trong công việc, tạm biệt nghèo khó, vươn lên làm giàu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo