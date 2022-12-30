Quý nhân phù trợ, được lộc Tổ Tiên: 3 con giáp đổi vận bất ngờ, tiền về chật két, tình duyên thắm đượm trong năm Quý Mão

Theo tử vi , những người tuổi Mùi nhìn chung cuộc sống càng về sau sẽ càng suôn sẻ. Tuổi trẻ là lúc họ sẽ phải nếm trải không ít gian truân song càng về già sẽ càng được hưởng nhiều phúc khí, của cải cũng theo đó mà tăng lên.

Trong công việc, nếu những chú Dê biết kết bạn với những người có quyền lực sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp tương lai. Ngoài ra, những khoản tiền cho vay tuổi Mùi tưởng chừng không thể đòi sẽ lấy lại được, những kẻ tiểu nhân xung quanh sẽ rút lui, vận rủi sẽ biến mất.

Trong năm tới, sẽ có những ngôi sao may mắn phù trợ, giúp người tuổi Mùi mở rộng vận may và đạt được những bước tiến lớn. Người tuổi này hứa hẹn tài lộc tăng cao, những việc liên quan đến tiền bạc đều nhiều phần thuận lợi.

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất luôn cố gắng để rèn luyện và không ngừng hoàn thiện bản thân, vì thế “không sớm thì muộn”, họ cũng nhận được “trái ngọt” trong sự nghiệp, tiền tài.

Trong năm tới, con giáp này sẽ có một cuộc sống trong mơ khi sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh và gia đình hoà thuận. Nhờ sự may mắn này mà mỗi khi tuổi Tuất gặp phải chuyện không may, họ đều nhận được sự chỉ dẫn và giúp đỡ từ những bậc quý nhân bên cạnh.

Trong công việc, con giáp này dễ dàng trở thành “tâm điểm” của công ty khi đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo và hiệu quả. Những dự án tưởng chừng “dậm chân tại chỗ” sẽ nhanh chóng phát triển bất ngờ nhờ vào các kế hoạch được tuổi Tuất đưa ra.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn gặt hái nhiều thành công vang dội trong năm 2023. Tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 năm cũ.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm