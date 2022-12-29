Tử vi dự đoán, 3 con giáp cực hên thắng trên mọi mặt trận vào năm Quý Mão sắp tới

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 10:08

3 con giáp có tên dưới đây được liệt kê vào những con giáp có tài vận lên cao vào năm tới.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ được Chính Tài nâng đỡ nên làm gì cũng được quý nhân nâng đỡ, chở che "nhẹ tựa lông hồng". Nhất là với những ai đang đương chức đương quyền hay làm chủ làm trưởng sẽ có được tài lộc vượng phát, công việc diễn ra hanh thông, thuận lợi.

Thiên Quan còn gửi tín hiệu tốt rằng năm 2023 tài lộc vẹn toàn, vận may ngập lối. Bản mệnh dễ dàng chạm tay đến một vị trí mới trong công việc, phù hợp với năng lực và tiềm năng phát triển của bạn.

Dù vẫn sẽ gặp phải một vài vấn đề nhỏ nhưng sẽ có người xuất hiện hỗ trợ bạn nhiệt tình, bởi bản mệnh là người thật thà, tốt bụng nên được lòng mọi người xung quanh.

Tử vi dự đoán, 3 con giáp cực hên thắng trên mọi mặt trận vào năm Quý Mão sắp tới - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ, con giáp này đã sống nội tâm, kín đáo nhưng không phải vậy mà coi tuổi Tuất là kẻ ngu ngơ, không biết gì. Họ sẽ không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội tốt xuất hiện trước mắt. Khi thời cơ đến, bản mệnh sẽ thể hiện hết khả năng để thu về thành quả mà mình mong muốn.

Tử vi dự báo rằng trong năm Quý Mão, tuổi Tuất có thể gặt hái thành công bất ngờ nhờ nắm được cơ hội phát triển tốt. Bản mệnh có thể vượt qua các đối thủ cạnh tranh, thu về lợi nhuận lớn hơn. Bước sang năm mới, con đường tài lộc của người tuổi Tuất càng thêm thăng hoa.

Tuổi Tuất có thể tạm biệt những điều không may mắn trong năm 2022 để đón niềm vui, cơ hội mới sắp đến trong năm 2023.

Tử vi dự đoán, 3 con giáp cực hên thắng trên mọi mặt trận vào năm Quý Mão sắp tới - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Không chỉ là những người có tính cách vui vẻ, lạc quan, tuổi Thân còn vô cùng may mắn khi gặp được nhiều vận may trong cuộc sống. Trong công việc, con giáp này không chỉ thành công nhờ vào sự giúp đỡ của quý nhân mà còn do sự chăm chỉ và nỗ lực của bản thân. Những việc làm cẩn thận, tỉ mỉ và sáng tạo của tuổi Thân sẽ giúp công việc của họ thuận lợi hơn, từ đó họ cũng có nguồn tài chính dồi dào và ổn định hơn hẳn.

Không chỉ có sự nghiệp hanh thông, tiền bạc dồi dào thì người tuổi Thân trong năm tới còn có đường tình duyên khởi sắc. Nhờ sự giới thiệu của vài người thân thiết, con giáp này có cơ hội gặp gỡ nhiều người. Chỉ cần tuổi Thân chịu mở lòng và dành cho người kia cơ hội thì họ chắc chắn sẽ tìm được “người trong mệnh”.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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