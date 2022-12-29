Số trời đã định: 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, may mắn ngập trời, vận đào hoa nở rộ trong 3 ngày cuối năm (29, 30, 31/12)

Tạm gạt xui rủi trước đó sang một bên, chúc mừng tuổi Sửu trở thành con giáp thành công rực rỡ, đạt được nhiều thành quả nổi trội trong 3 ngày cuối cùng của năm 2022.

Nhất là với những ai làm về kinh doanh lại đem về nguồn thu lớn lao, mọi đơn hàng sỉ hay lẻ trong ngày này đều tăng gấp bội phần. Thậm chí bạn có kí được đơn hàng lớn phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Khi Chính Tài xuất hiện mang theo tin vui về phương diện tài chính cho bản mệnh, lại nhờ thêm được sự hậu thuẫn nồng ái của cát tinh mà tuổi Sửu kiếm tiền dễ dàng, suôn sẻ hơn hẳn những ngày trước.

Thời gian này nếu có ý định đầu tư thêm hạng mục hay mặt hàng nào đó thì đừng ngần ngại mà hãy cứ tiếp tục thực thi như kế hoạch lên từ trước đó, thời điểm vàng Thiên Tài mang tới ắt hẳn sẽ không để bạn chịu thua thiệt.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Thường xuyên đối xử với mọi người xung quanh bằng sự chân thành và nhiệt tình, những người tuổi Thìn luôn nhận được sự yêu mến từ người khác. Chính vì thế mỗi khi gặp phải khó khăn trong công việc, cuộc sống, họ sẽ nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ.

Bên cạnh đó, khi bắt tay vào làm việc, tuổi Thìn cũng giữ nguyên thái độ nghiêm túc, phong cách chuyên nghiệp và sự chăm chỉ, kiên trì. Nhờ vậy mà trong 3 ngày cuối cùng của năm 2022, con giáp này luôn nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp.

Sự nghiệp phát triển không ngừng cũng là một trong những lý do để tuổi Thìn có thêm nhiều khoản thu nhập. Ngoài lương cố định hàng tháng, con giáp này có cơ hội nhận thêm nhiều khoản tiền thưởng. Với số tiền này, tuổi Thìn không cần lo lắng quá nhiều và sống thoải mái với khoản tích luỹ này.

Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách tự tin, ổn định. Con giáp này giỏi trong việc tổ chức, sắp xếp kế hoạch. Tử vi dự báo rằng, trong những ngày cuối cùng của năm 2022, con giáp này ít gặp rắc rối hơn thời gian trước. Càng về cuối năm, bản mệnh làm ăn càng phát đạt. Hầu bao của người tuổi Dần tiếp tục tăng lên, ví tiền ngày một rủng rỉnh. Mọi muộn phiền khiến con giáp này suy nghĩ nhiều trong giai đoạn trước đây cũng dần tan biến.

Tuổi Dần khá dễ tính và trở nên năng động hơn trong mọi việc. Cuối năm hiệu quả công việc tăng, kinh doanh phát đạt giúp tuổi Dần có thu nhập dư dả.

Thời gian này, bản mệnh không thiếu tiền, may mắn đồng hành trong thời gian dài. Dự báo, con giáp này có thẻ đón một cái Tết ấm no, sung túc. Bước sang năm mới, họ có thể tiếp tục thăng hoa hơn nữa.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.