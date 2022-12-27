Ăn mày gặp chiếu manh, 3 tuổi đang khó khăn lại được ăn lộc Thánh, cuối năm nay dễ 'trúng số', năm 2023 mua nhà, tậu xe không thiếu thứ gì

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Năm nay, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Vì vậy, cuối năm nay, họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Cuối năm nay, người tuổi Dần sẽ ăn Tết to. Đồng thời, bước sang năm mới người tuổi Dần sẽ thăng tiến như diều gặp gió.

Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

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Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường can đảm, thông minh, đa năng, tràn đầy năng lượng và không bao giờ ngại gian khổ. Con giáp này thích thử những điều mới, ngay cả khi thất bại, Dậu cũng không có gì phải phàn nàn. Tử vi cuối năm 2022 cho biết cuộc sống của tuổi Dậu sẽ có nhiều bất ngờ mà chính con giáp này cũng không nghĩ tới. Đây là một trong những con giáp có khả năng phát tài, vận may của con giáp này chủ yếu liên quan đến tiền bạc. Những ai đam mê kinh doanh, đầu tư trong suốt nhiều năm qua thì đây là cơ hội cực kỳ quý giá.

Những thay đổi lớn trong cuộc sống của tuổi Dậu cùng sự xuất hiện của quý nhân và sự nhanh nhạy của tuổi Dậu, chắc chắn tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng gì cả.

Ngoài đường tài lộc thăng tiến, người tuổi Dậu cũng sẽ đón nhận vận may ở đường tình duyên. Người chưa tìm được cho mình ý trung nhân chắc chắn trong năm nay sẽ đón hỷ sự. Mọi việc trong thời gian này của người tuổi Dậu phải nói là vô cùng suôn sẻ.

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Tuổi Mão

Người tuổi Mão may mắn nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của bạn đời trong những ngày cuối năm này. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bạn giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen. Nhưng trước hết, hãy tự hỏi bản thân về nguyên nhân thật sự dẫn đến những mâu thuẫn đó và loại bỏ triệt để những cảm xúc tiêu cực đã qua.

Thời gian này, bạn cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bản thân về mọi mặt. Quan trọng là bạn hiểu rõ vị thế của mình nên biết cách tiến - lui phù hợp để có thể tận dụng được sức mạnh nội tại của mình.

Nhờ có Tả Phù phò tá nên những việc tưởng rất khó khăn cũng được bạn xử lý một cách nhanh gọn. Có thể thấy, khả năng đánh giá vấn đề của bạn nhanh và chính xác hơn trước đây rất nhiều.

Ảnh hưởng của Thiên Cẩu gây ra những tác động không tốt như vấn đề về sức khỏe hoặc những thông tin không vui khiến bạn thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm