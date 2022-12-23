9h sáng nay (24/12): Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, tiền vào như thác đổ, may mắn ngập tràn, Giáng sinh an lành

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 15:29

Cùng chờ đón Thần tài mở kho phát lộc cho những con giáp nào dưới đây nhé!

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách đặc biệt ổn định và hào phóng. Họ cũng tràn đầy động lực, thúc đẩy bản thân tiến lên.

Con giáp này luôn sắp xếp, lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi việc. Họ có thái độ sống đáng ngưỡng mộ, luôn hăng hái, lạc quan tiến lên. Sự phấn đấu của người tuổi Tuất luôn đáng khen và có giá trị lan tỏa rất lớn.

Thời gian trước Tuất, họ đã chịu bao vất vả nhưng đến tháng 12 Âm lịch đặc biệt là 9h sáng nay, con giáp tuổi Tuất sẽ như diều gặp gió, có đất dụng võ và tỏa sáng.

Thời gian tới, những người này sẽ phô diễn mọi thế mạnh và nhận được sự công nhận của bạn bè, đồng nghiệp.

9h sáng nay (24/12): Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, tiền vào như thác đổ, may mắn ngập tràn, Giáng sinh an lành - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ đạt được những bước phát triển nhất định qua mỗi năm. Họ không thích giậm chân tại chỗ.

Quãng thời gian qua, tuổi Dậu chưa tìm được cơ hội để phát triển tiềm năng của bản thân. Đúng 9h sáng nay, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió.

Bản mệnh nắm bắt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng không cần phải lo lắng về những kẻ tiểu nhân lăm le bày mưu tính kế với mình.

9h sáng nay (24/12): Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, tiền vào như thác đổ, may mắn ngập tràn, Giáng sinh an lành - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Thời gian trước năm 2023, người tuổi Sửu trải qua nhiều vất vả, hiệu suất công việc giảm sút, tài chính khó khăn, sức khỏe không ổn định. Nhưng khi bước vào năm 2023, con giáp này bắt đầu bước vào thời vận may mắn.

Đúng 9h sáng nay, công việc khởi sắc trở lại, làm một mà thu ba, thu bốn, thăng tiến phi mã. Áp lực tài chính của người tuổi Sửu cũng được giải tỏa, quý nhân giúp đỡ, mang lại cơ hội đầu tư kinh doanh mang về lợi nhuận không nhỏ. Sức khỏe cũng ổn định trở lại do giải tỏa được những vấn đề phiền phức, thị phi trong cuộc sống.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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