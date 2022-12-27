Về đích cuối năm: 3 tuổi này quý phú vây quanh, tiền tài thăng hoa, mua nhà sắm xe liền tay, giàu có nhất vùng trong 4 ngày cuối cùng của năm 2022

3 ngày liền (28, 29, 30, 31/12), con giáp tuổi Dần biết đánh giá lại những lợi thế và hạn chế của mình, biết phán đoán tình hình và đưa ra những lựa chọn có lợi. Người đang tìm công việc có thể gặp may mắn, có hướng đi ổn định trong thời gian tới. Điều quan trọng là dựa vào năng lực bản thân, đừng trông đợi người khác.

Bách Việt mang lại cho bản mệnh cơ hội để phát triển tốt mối quan hệ của mình với mọi người. Vì bản thân là người có sức hấp dẫn đối với người khác giới nên bản mệnh cần thận trọng kẻo vướng vào chuyện tình cảm với người đã có gia đình.

Con giáp tuổi Dần trải qua cảm giác thất vọng trong chuyện tình cảm. Bạn cần xác định rõ ai là người đáng tin cậy, ai là người không đủ tốt đẹp để bạn trao gửi những cảm xúc tích cực nhất của mình. Đây là thời gian bạn nên học cách điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn.

Thương Quan xuất hiện vào đầu tuần khiến con giáp tuổi Dần gần như muốn bỏ cuộc, không dám đứng lên chống trả với những lời chỉ trích của bất cứ ai. May mắn là sau đó bạn lấy lại được thăng bằng và cuối tuần bạn sẽ dần bình phục, trở nên mạnh mẽ hơn, biết bỏ qua những thị phi để khẳng định vị thế của mình.

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Tuổi Mùi

Tuổi Mùi bản chất là người trung thực, dù làm việc gì Mùi cũng rất nghiêm túc và không bao giờ giải quyết việc gì cẩu thả, hầu hết con giáp này rất ổn định và có phong cách lãnh đạo. Hầu hết người tuổi Mùi sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng Mùi rất chú trọng đến việc trau dồi khả năng của mình và có thể tích lũy kinh nghiệm và kiến thức từ nhiều thứ.

4 ngày liên tiếp tới đây, người tuổi Mùi nhìn chung khá sung túc, tiền tiêu hoài không hết lại có cuộc sống vô cùng viên mãn. Trong thời gian tới nhờ được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí của Mùi tăng mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Thời gian này, người tuổi Mùi có con đường tài lộc khá sáng sủa. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà phát tài to. Không những vậy còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính Mùi cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này.

Tuy nhiên, tài vận vượng không có nghĩa người tuổi Mùi có thể chủ quan, nếu chi tiêu không hợp lý thì dù tài khí tụ rồi cũng rất dễ tán, vì thế, hãy là người tiêu dùng thông minh, suy nghĩ kĩ trước khi tiêu tiền.

Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Trong tính cách những người tuổi Ngọ rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc.

Cuối năm tới Tết 2023 này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Những người tuổi Ngọ tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Tử vi trong những ngày cuối cùng của năm 2022 này trên con đường sự nghiệp của con giáp tuổi Ngọ sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, “thức tỉnh” óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ cso cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.