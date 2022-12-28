Tin vui dồn dập, phú quý liền tay, may mắn liên hồi, 3 con giáp thành đạt công danh, nhất định thăng quan tiến chức, giàu sang ngút trời trong năm 2023

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 11:30

Năm mới, tài lộc mới, 3 con giáp sẵn sàng đón vậy may vào năm 2023.

Tuổi Tỵ

Năm mới sắp tới sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống lứa đôi đối với con giáp tuổi Tị. Người độc thân có cơ hội được bạn bè giới thiệu một đối tác phù hợp, tuy nhiên đừng hấp tấp, vội vàng. Trong gia đình, bạn nên là người có trách nhiệm với con cái, cha mẹ, đừng thờ ơ và đùn đẩy việc cho người khác.

Người tuổi Tỵ được tạo rất nhiều điều kiện tốt để khai phá khả năng của mình trong công việc cũng như cuộc sống. Không ít người bứt phá và tự thúc đẩy bản thân hoàn thành chỉ tiêu trong những ngày cuối năm.

Do Bạch Hổ hung tinh, mang điềm báo tai họa nên bản mệnh hạn chế việc di chuyển xa trong tuần này. Nếu lái xe thì ưu tiên sự an toàn, không nên vì muốn nhanh hay chọn đường tắt dễ xảy ra nguy hiểm.

Chính Tài ghé thăm đầu năm mang tới nhiều niềm vui cho con giáp tuổi Tỵ, bạn được thoải mái với sự tự do mà bản thân đã tạo ra cho đến khi trở ngại xuất hiện vào giữa tuần. Tuy nhiên, một khi bạn đủ chín chắn, trải nghiệm thì bạn dễ dàng vượt qua trở ngại đó một cách dễ dàng.

Tin vui dồn dập, phú quý liền tay, may mắn liên hồi, 3 con giáp thành đạt công danh, nhất định thăng quan tiến chức, giàu sang ngút trời trong năm 2023 - Ảnh 1
 Ảnh minh hoa

Tuổi Thìn

Theo tử vi, hai ngày cuối tuần này chính là thời gian kiếm được nhiều tiền nhất trong tháng này. Nhờ có thần tài nhét tiền vào túi nên Thìn làm gì cũng đại thắng, ôm về lợi nhuận cực lớn.

Càng có gan làm giàu, càng dám đương đầu với thử thách Thìn sẽ càng phát tài, muốn nghèo cũng chẳng được. Hơn cả, tình duyên của Mão cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn.

Năm 2023, chiêm tinh dự báo sức hấp dẫn của Thìn sẽ tăng mạnh, tạo ra những thay đổi lớn trong mối quan hệ của con giáp này. Dám chắc, dù độc thân lâu năm Thìn vẫn có thể sẽ gặp được tri âm tri kỷ.

Tin vui dồn dập, phú quý liền tay, may mắn liên hồi, 3 con giáp thành đạt công danh, nhất định thăng quan tiến chức, giàu sang ngút trời trong năm 2023 - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất vốn cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ họ đã sống nội tâm, kín đáo nhưng dù hướng nội đến đâu thì con giáp này vẫn lặng lẽ nắm bắt những cơ hội tốt nhất để phát triển. Nhờ có việc quan sát kỹ càng, sắc sảo nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mở rộng không gian phát triển. Con giáp tuổi Tuất sẽ hoạch định tốt cho tương lai của mình.

Cuối năm nay, họ sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội vì sau khi nắm bắt cơ hội thì người tuổi Tuất sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Tử vi năm tới con giáp này có thể dễ dàng đ.ánh bại đối thủ cạnh tranh của họ và đạt được sự giàu có vào cuối năm nay. Bước sang năm mới con đường tài lộc càng thêm thăng hoa phát tài.

Con giáp tuổi Tuất sẽ thể tạm biệt tất cả những điều khó chịu trong năm 2023, tăng thu nhập và trở thành người có ngân khố đầy ắp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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