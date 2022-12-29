2 ngày cuối năm 2022, Ngọc Hoàng chốt sổ: 3 con giáp phú quý đầy tay, hứng trọn lộc thiên hạ, tiền của dư đả

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 09:04

Trong những ngày cuối cùng của năm 2022, vận trình của 3 con giáp này có sự thay đổi tích cực, tài lộc dồi dào, vạn sự hanh thông.

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày cho biết, 2 ngày cuối năm này tuổi Mùi thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh hơn người, trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người xung quanh.

Nếu là một người lãnh đạo, bạn là người rất biết cách lèo lái, dẫn dắt tập thể đi theo hướng của mình và luôn "đứng mũi chịu sào" gánh vác công việc khiến những người cộng sự nhất mực tin yêu.

Phương diện tài chính ngày hôm nay về cơ bản ở mức ổn định, sẽ có những lúc tạo ra bứt phá bất ngờ tăng doanh số trong ngày vượt xa chỉ tiêu đặt ra trước đó. Các nguồn thu nhập dù là ở công việc chính hay công việc tay trái thì đều đem đến cải thiện đáng kể.

Vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là nằm ở khả năng điều chỉnh, điều tiết chi tiêu sao cho hợp lý khi những ngày cuối năm đang cận kề. Nếu giữ cho mình được một khoản tiết kiệm thì yên tâm cái Tết Quý Mão sẽ là cái Tết ấm no, linh đình của bạn.

2 ngày cuối năm 2022, Ngọc Hoàng chốt sổ: 3 con giáp phú quý đầy tay, hứng trọn lộc thiên hạ, tiền của dư đả - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách ôn hòa, điềm đạm. Bản mệnh có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau để làm tốt mọi việc, hiện thực hóa mục tiêu mà mình đã đặt ra. Tử vi dự báo rằng trong 2 ngày cuối cùng của năm 2022, vận trình của người tuổi Ngọ có sự chuyển biến tích cực. Con giáp này đón vận khí tốt hơn, có cơ hội để đổi vận.

Người tuổi Ngọ có tính cách hơi hướng nội, trầm tính nhưng sau một thời gian làm việc, tiếp xúc với nhiều người, họ dần cởi mở hơn, khắc phục được nhược điểm của bản thân.

Trong thời gian tới, con đường sự nghiệp của con giáp này có sự phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Bản mệnh chỉ cần tránh xa các cuộc tranh cãi, tranh chấp, luôn giữ đầu óc tỉnh táo là có thể thăng hoa nhanh chóng.

2 ngày cuối năm 2022, Ngọc Hoàng chốt sổ: 3 con giáp phú quý đầy tay, hứng trọn lộc thiên hạ, tiền của dư đả - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Khi nhắc đến tuổi Mùi, người ta sẽ nghĩ ngay đến những người độc lập và thực tế trong mọi việc. Khi gặp phải khó khăn, con giáp này thường sẽ tự mình tìm cách giải quyết rồi mới nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Cũng nhờ tính cách này mà họ luôn nhận được sự đánh giá cao từ bạn bè, đồng nghiệp…

Trong 2 ngày cuối năm này, vận xui của người tuổi Mùi sẽ nhanh chóng qua đi và nhường chỗ cho những vận may không ngờ. Nói về tiền bạc, con giáp này sẽ không bao giờ phải sống trong cảnh túng thiếu mà có thể thoải mái chi tiêu, thích gì mua nấy. Đặc biệt, nhờ được thần tài ban vía mà thời gian này tuổi Mùi rủng rỉnh tiền bạc và có thể mua được nhiều tài sản lớn như nhà cửa, xe cộ…

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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