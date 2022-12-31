Thời khắc chuyển giao (31/12 – 1/1): 3 con giáp hồng phúc ngút trời, làm đâu thắng đó, vận trình suôn sẻ vào đầu năm mới

Tuổi Thân sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thân được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Tài lộc dồi dào, trong năm tới, tuổi Thân hứa hẹn sẽ kiếm được nhiều tiền, tương lai rộng mở, vận trình gặp nhiều may mắn. Không chỉ của cải tích cực hơn mà họ nhìn chung sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong các khía cạnh khác của cuộc sống.

Người tuổi Thân rất tự chủ, có thái độ làm việc tích cực nên được cấp trên vô cùng yêu quý. Năm 2023 sẽ là khoảng thời gian đánh dấu bước phát triển lớn của những người thuộc con giáp này.

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Tuổi Mão

Người tuổi Mão biết đánh giá lại những lợi thế và hạn chế của mình, biết phán đoán tình hình và đưa ra những lựa chọn có lợi. Người đang tìm công việc có thể gặp may mắn, có hướng đi ổn định trong thời gian tới. Điều quan trọng là dựa vào năng lực bản thân, đừng trông đợi người khác.

Mão trải qua cảm giác thất vọng trong chuyện tình cảm. Bản mệnh cần xác định rõ ai là người đáng tin cậy, ai là người không đủ tốt đẹp để bản thân trao gửi những cảm xúc tích cực nhất của mình.

Bách Việt mang lại cho bản mệnh cơ hội để phát triển tốt mối quan hệ của mình với mọi người. Vì bản thân là người có sức hấp dẫn đối với người khác giới nên bản mệnh cần thận trọng kẻo vướng vào chuyện tình cảm với người đã có gia đình.

Năm 2023, Thương Quan xuất hiện khiến Mão gần như muốn bỏ cuộc, không dám đứng lên chống trả với những lời chỉ trích của bất cứ ai. May mắn là sau đó Mão lấy lại được thăng bằng và ngày cuối năm bản mệnh sẽ dần bình phục, trở nên mạnh mẽ hơn, biết bỏ qua những thị phi để khẳng định vị thế của mình.

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Năm 2023, mọi việc của tuổi Dậu có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước.

Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn.

Tài chính ở thời điểm này khá dư dả. Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan.

Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui. Một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.