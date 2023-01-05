Tháng củ mật ai đen mặc ai: 3 tuổi này vẫn đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn được Thần tài ưu ái cực độ, phát tài phát lộc, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 05/01/2023 10:06

3 con giáp dưới đây được làm con cưng Phật Tổ bước ra ngoài là có tiền.

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết trong tháng 12 âm lịch những người tuổi Mão rất điềm đạm, ít nói và rất đáng tin cậy. Độ tin cậy của họ thể hiện ở nhiều khía cạnh. Điểm rõ nhất là họ có thể chịu trách nhiệm với những người xung quanh. Họ luôn có thể thực hiện những gì mình nói và đó không phải là sự khoe khoang của mình, nên mọi người đều tin tưởng.

Với người tuổi Mão dù họ kinh doanh ngành nghề gì thì đều có sự phát triển tốt. Họ không thiếu tiền, có quý nhân phù trợ hơn nhiều người. Tháng 12 âm lịch thường bị coi là tháng cô hồn nhưng năm nay họ đã bước sang mùa đầy tài lộc ngày càng vượng phát. Họ hoàn toàn có thể chịu được áp lực của thực tại, cuộc sống ngày càng phong phú, gia đình ngày càng viên mãn, mọi thứ ngày càng tốt đẹp.

Tháng củ mật ai đen mặc ai: 3 tuổi này vẫn đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn được Thần tài ưu ái cực độ, phát tài phát lộc, giàu sang phú quý - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Cuối tuần này, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Tháng 12 âm, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Tử vi cuối tháng 12 âm này cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

Tháng củ mật ai đen mặc ai: 3 tuổi này vẫn đỏ cả tình lẫn tiền, may mắn được Thần tài ưu ái cực độ, phát tài phát lộc, giàu sang phú quý - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tử vi cho biết những người tuổi Mão là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Mão có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần. Tuy nhiên, sang tháng 12 Âm lịch này, tài vận của người tuổi Mùi bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Trong thời gian này người tuổi Mão được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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