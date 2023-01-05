Trời cho quả đậm: 3 tuổi được Phật Bà phát lộc, hóa hung thành cát, Tiền – Tài – Danh – Lộc đều chạm đỉnh trong năm Quý Mão

Đứng đầu trong danh sách những con giáp giàu khủng trong năm 2023 là tuổi Hợi, nhất là tuổi Quý Hợi.

Được Thần Tài phù trợ, tài lọc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Tử vi dự báo rằng, bước qua năm Quý Mão 2023, cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Hợi chuyển sang hướng mới tích cực hơn.

Nếu đầu tư bất động sản trong năm, tuổi Hợi có thể thu về lợi nhuận cực lớn. Đây là một năm tài chính đồi dào của tuổi Hợi. Con giáp này có thể đạt được nhiều thành tựu vang dội, khiến người đời nể phục.

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể kiếm tiền dễ dàng. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông được dự báo là gặp nhiều may mắn nhất trong năm 2023.

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Tuổi Mão

Con giáp này sẽ có năm mới rực rỡ khi mà tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Quý Mão chính là thời cơ để những chú Mèo kiếm tiền đầy tay, lợi nhuận tăng lên gấp bội.

Tuy nhiên bạn sẽ phải chấp nhận rằng trong lúc người khác nghỉ ngơi thì mình phải làm việc, bởi Thực Thần chiếu mệnh cho thấy tiền bạc mà con giáp này có được là nhờ kinh doanh buôn bán thuận lợi.

Nhưng cũng chẳng phải lo đâu, bởi tuổi Mão nhìn thấy tiền bạc nảy số ầm ầm trong tài khoản là bao nhiêu mệt nhọc cũng quên hết ấy mà. Guồng quay công việc cuốn bạn đi, chẳng quản ngại ngày đêm. Tuổi Mão là con giáp phát tài hãy tận hưởng niềm vui tài lộc bùng nổ trong năm mới.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Thìn luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Bước sang năm mới, người tuổi Thìn sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà thì công việc làm ăn của người tuổi này rất thuận lợi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.