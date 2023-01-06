Vào đúng 10h sáng nay (Rằm tháng Chạp): Thần tài nhả vía, 3 con giáp đại phát tiền tài, của cải tăng vọt, lộc lá về tay, giàu sang cực độ

Vào ngày mai, tuổi Ngọ tiếp tục được Tam Hợp nâng đỡ trên phương diện sự nghiệp nhờ vào thái độ cầu tiến, làm việc nghiêm túc nên bản mệnh nhận được nhiều lời khen đến từ đồng nghiệp và cấp trên.

Dù có đối thủ cạnh tranh nhưng bạn vẫn chiến thắng bằng chính năng lực và sức lao động của mình chứ không dựa vào bất cứ trò chơi xấu hổ nào. Người đã làm ăn có tâm thì ắt sẽ có tầm, ai chuyên đâm chọc sau lưng chứng tỏ họ thua kém bạn rất nhiều.

Cộng thêm tính tình tốt bụng, hào sảng, phóng khoáng mà bản mệnh được quý nhân chú ý, người làm buôn bán buôn may bán đắt, khách hàng cũ kéo theo khách hàng mới.

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Tuổi Tý

Nhờ Tam Hội nâng đỡ nên Tý có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày. Đó có thể là người lớn tuổi hoặc người quen cho Tý tiền hoặc giúp Tý kiếm tiền.

Dù gặp may dịp Rằm tháng Chạp nhưng Tý gặp chuyện tốt chớ vội vàng, gặp khó khăn chớ nản lòng, giữ thái độ tích cực có thể khiến vận may của bản mệnh mạnh mẽ hơn.

Tý khao khát thể hiện bản thân trước mặt cấp trên và chứng minh năng lực với mọi người xung quanh. Dù trong hoàn cảnh nào nếu Tý thể hiện quá nhiều sẽ bị đồng nghiệp chèn ép, cấp trên chán ghét. Vì vậy, hãy biết thể hiện đúng lúc, đúng chỗ.

Tý có thể lên kế hoạch và hoạch định con đường phát triển của bản thân từ dịp Rằm này để cuộc đời ngày càng gặp nhiều may mắn, vừa có tiền vừa có quyền, không gì sánh bằng.

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Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người bạn tuổi Dần rất hiểu biết, chăm chỉ và năng động. Họ cũng là người biết đối nhân xử thế, ăn nói có chừng mực, không làm mất lòng người khác.

Người tuổi này rất giỏi quan sát lời nói và hành động của người khác. Họ thường nhận định đúng về con người và chỉ tìm người tốt để kết giao.

Vào đúng 10h ngày mai, con giáp tuổi Dần có vận may lên cao, vượng vận quý nhân. Trải qua bao thăng trầm, khó khăn, con giáp này càng vững vàng trong công việc.

Tài năng của họ được cấp trên công nhận. Khách hàng cũng rất hài lòng về cách phục vụ của họ. Đồng thời, con giáp này cũng nhận được tin vui bất ngờ trong công việc.

Đó có thể là tin vui tăng lương hoặc những khoản thưởng bất ngờ. Nếu làm công ăn lương, con giáp này có những ý tưởng tuyệt vời giúp nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ những khoản thưởng, người tuổi Dần thấy hứng khởi, có thêm động lực để theo đuổi ước mơ của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm